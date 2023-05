Il Massarosa sorpassa lo Sporting in vetta

Scacco matto? Forse sì. Nel girone B di Terza categoria lucchese il Massarosa torna in vetta anche prima che lo Sporting Camaiore osservi il turno di riposo (succederà nella prossima giornata: la terzultima di regular season). Infatti nel sabato appena passato i bluamaranto camaioresi di Gabriele Mazzei sono stati sconfitti 3-2 a Vorno non bastandogli i gol di Gianluca Giannecchini e del solito Marzio Luisotti (al 27° sigillo in questo campionato e 41° stagionale) e così ecco il controsorpasso in testa alla classifica col Massarosa che cala il tris sul campo deI pisani dell’Angelo Bellani (il 3-0 è firmato Massimo Tomei, Luigi Volpe e Cristian Aquilante). Adesso i biacorossi di Mauritanio Misuri hanno un punto in più rispetto ai camaioresi... e sabato prossimo il vantaggio può diventare di 4 punti, quando poi mancherebbero soli due turni al termine del campionato.

In chiave playoff altra bella vittoria piena di gol (sia fatti che subiti) per l’Atletico Viareggio che al “Martini“ batte 5-3 la Calcistica Popolare Trebesto in un match cui arrivavano entrambe largamente rimaneggiate. Per i viareggini a segno ’Checco’ Bastianelli (doppietta), Francesco Mazza, Giannecchini e Barsotti. Perdono invece le massarosesi Bargecchia (che cade 2-1 nell’anticipo del venerdì in casa della Pieve San Paolo) e Stiava (che perde 3-1 a Marginone). Inutili le reti di Andrea Rosi per i bargecchini e di Roberto Polloni degli stiavesi. I risultati delle altre gare della 27ª giornata: San Lorenzo-Sant’Alessio 5-1; Spianate-Valfreddana 0-2; riposava il Filettole. La classifica (a tre turni dalla fine): Massarosa 60; Sporting Camaiore* 59; Pieve San Paolo 56; Valfreddana 47; Vorno* 46; Atletico Viareggio 45; Bargecchia 42; Spianate e San Lorenzo 38; Stiava 29; Trebesto 18; Sant’Alessio 16; Bellani 14; Filettole 12; Atletico Marginone* 7. (* devono riposare)

Nelle semifinali playoff del girone unico di Massa Carrara il Retignano ha perso in casa 2-1 con la Villafranchese mentre San Vitale Candia-Monti è termina 1-1 dopo i supplementari. La finale sarà Villafranchese-San Vitale.