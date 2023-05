Il Massarosa perde in trasferta ma è sempre a +1 sulle seconde

Niente “festa scudetto“ (almeno per ora: rimandato tutto di una settimana?) per la capolista Massarosa che nella penultima giornata del campionato di Terza categoria lucchese (girone B) perde 2-0 sul campo della squadra più in forma del momento, quella Pieve San Paolo lanciatissima con ben 10 successi di fila (nel girone di ritorno non hanno mai perso facendo 12 vittorie ed un pari: l’ultima sconfitta è datata 21 gennaio quando persero 1-0 al “Rontani“ di Bozzano proprio con il Massarosa). E sabato di quella sconfitta si sono vendicati i lucchesi di mister Beani grazie alle reti di Amodio e Galli. Il Massarosa comunque resta primo, ora solo a +1 sulle due seconde della classe che sono appunto la Pieve San Paolo e lo Sporting Camaiore che ieri l’altro ha fatto il suo dovere espugnando 2-1 Marginone con la doppietta di Marzio Luisotti (per il super-bomber bluamaranto fanno ben 29 centri in campionato e 43 in stagione!). Perde male l’Atletico Viareggio che tra le mura amiche del “Martini“ al Campo d’Aviazione cade 5-1 sotto i colpi del Valfreddana (gol della bandiera viareggina di Ansani). Sconfitte anche per il Bargecchia (rimontato 2-1 sul campo della Trebesto non bastandogli la rete di Dianda) e per lo Stiava (2-1 sul campo della Angelo Bellani non bastandogli la rete di Raffaelli). Nelle altre gare del turno (riposava il Vorno) Spianate e Sant’Alessio hanno fatto 3-3 mentre il San Lorenzo ha battuto 3-0 il Filettole.

La classifica (dopo 29 giornate e ad un turno dalla fine): Massarosa 63; Sporting Camaiore e Pieve San Paolo 62; Valfreddana 50; Vorno 49; Bargecchia e Atletico Viareggio 45; San Lorenzo 44; Spianate 39; Stiava 29; Calcistica Popolare Trebesto 21; Angelo Bellani 20; Sant’Alessio 17; Filettole 12; Atletico Marginone* 10. (* deve ancora riposare: lo farà sabato prossimo nell’ultima giornata)

Questo il programma del prossimo turno (la 30ª ed ultima giornata di regular season): il clou sarà il derbyssimo tra il Massarosa (che all’andata vinse 3-0) e l’Atletico Viareggio al “Rontani“ di Bozzano; poi Sporting Camaiore-San Lorenzo e Sant’Alessio-Pieve San Paolo; quindi Bargecchia-Vorno, Valfreddana-Trebesto, Stiava-Spianate e Filettole-Bellani.