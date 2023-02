Real Forte Querceta con il mal di trasferta? A giudicare dai dati, difficile dire di no: nelle ultime tre partite lontane dal ‘Necchi Balloni’ sono arrivate altrettante sconfitte. Solo una rete realizzata (quella di Verde a Scandicci), mentre l’ultimo successo esterno risale a fine novembre. Ma i numeri, come spesso accade, non sempre esprimono tutto: e se contro Scandicci e Correggese era lecito attendersi di più, a Lodi il Real Forte Querceta ha fatto il massimo, considerando la lunga lista delle assenze. "Non è stato facile preparare questa trasferta – ammette il tecnico Simone Venturi – molti giocatori hanno avuto la febbre e sono stati costretti a saltare la partita; altri invece hanno recuperato ma non erano al 100%".

Nonostante la rosa azzoppata, il Real Forte Querceta se l’è giocata a testa alta: non sono arrivate molte occasioni da rete ma il Fanfulla ha dovuto soffrire fino all’ultimo per portare a casa i tre punti. "Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio – continua Venturi – è vero, ci è mancata un po’ di lucidità nella metà campo avversaria ma anche il Fanfulla, a parte il gol, non è che abbia creato molto".

Qualche problema c’è, inutile negare. A livello di risultati, i primi giorni del 2023 non sono stati certo esaltanti. Solo una vittoria, con la Pistoiese, due pareggi e quattro sconfitte: bilancio di cinque punti in sette gare. Bisogna aumentare l’andatura e stare all’erta perché la classifica non è più rassicurante come qualche settimana fa.

Le squadre in zona playout corrono tutte a buon ritmo e, se si continua di questo passo, la soglia per evitare gli spareggi retrocessione rischia di alzarsi attorno ai 45 punti. In tal senso, domenica è in programma uno scontro diretto da non fallire: la trasferta contro il Crema di bomber Recino. Venturi si augura di arrivarci con maggiori scelte di formazione.

