Il Gds Impianti pronto a ribaltare la situazione

FORTE DEI MARMI

Come previsto, il primo quarto di finale dei play off scudetto fra Follonica e Gds Impianti Forte dei Marmi è stato all’insegna dell’equilibrio e, unico caso nel primo turno, ci sono voluti i tempi supplementari per assegnare la vittoria (2-1) alla formazione maremmana che ha saputo trovare lo spunto decisivo nel secondo tempo supplementare grazie all’ex Marco Pagnini.

Per quanto visto in pista il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, osservazione che però in questa fase lascia il tempo che trova. L’allenatore rossoblu Mirco De Gerone commenta così la partita e si proietta verso l’imminente (domani sera al Palaforte, con inizio alle ore 20.45) gara due: "È stata una partita fra due squadre molto contratte. Sinceramente l’equilibrio delle partite dei play off si è visto tutto specie su una pista da sempre difficile come quella di Follonica. Potevamo fare di più e meglio e di queste cose, come dico sempre ai ragazzi, mi prendo tutta la responsabilità. Sappiamo fare meglio, soprattutto se giocheremo più liberi di mente e dobbiamo farlo a tutti i costi. Adesso abbiamo due gare in casa e la situazione è ribaltabile a nostro favore. Credo che dipenda più da noi che dal nostro avversario e ritengo che abbiamo tutte le carte in regola per centrare la qualificazione alle semifinali". Come in molti precedenti le squadre si sono equivalse con un Follonica molto attento in difesa davanti al solito grande Barozzi.

I rossoblu hanno avuto periodi di supremazia ed un certo numero di occasioni, ma anche loro hanno potuto contare su uno Gnata difficile da superare e infatti le reti sono frutto di due ottime azioni. Se l’inerzia della sfida è dalla parte del Follonica, il Gds Forte, contando sulla pista amica, sull’apporto del proprio pubblico e magari su qualche episodio più fortunato domani può pareggiare i conti. Stravolto il calendario dei quarti: ieri sera Trissino-Valdagno, domani Gds Forte-Follonica e Grosseto-Sarzana; domenica Lodi-Vercelli e l’eventuale bella Trissino-Valdagno.

G.A.