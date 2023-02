Il Gds Impianti in campo a Bassano Molina deve puntare su Lombardi

FORTE DEI MARMI

A quasi una settimana dal successo sul Lodi di Champions League, torna in pista il Gds Impianti Forte dei Marmi per il posticipo della sesta giornata di ritorno. I rossoblu sono impegnati a Bassano contro una formazione che, nonostante la cessione di Cancela e varie vicissitudini come la lunga squalifica (poi ridotta) al viareggino Muglia e l’infortunio a Coy sta disputando un buon torneo che la vede attualmente occupare la settima posizione con 31 punti, 2 in meno dei versiliesi che quindi, perdendo, verrebbero scavalcati. Al rendimento in campionato va aggiunta la qualificazione per la final four di coppa Italia, ottenuta ai danni del Sarzana e quella, risalente a sabato scorso, ai quarti di Wse Cup grazie all’eliminazione del Grosseto. Il tecnico Viterbo, già confermato anche per la prossima stagione, non può che essere soddisfatto di un gruppo che appare ora più coeso che mai e in cui, accanto alle certezze Veludo (fra i pali), Amato in difesa, Muglia (assente per squalifica) in avanti e Coy in regia, sta emergendo la duttilità dei locali Scuccato, Pozzato e Baggio. Passando al Gds Forte, il successo ottenuto in piena emergenza sul Lodi ha rinfrancato ambiente e tifosi che sperano di poter contare al più presto sull’organico al completo. Tuttavia i malanni di Gil (il cui rientro dovrebbe essere imminente), Borgo e Ambrosio sono particolarmente fastidiosi e, pur non gravi, la loro soluzione è lenta e possibili ricadute, come avvenuto per Borgo e Ambrosio, sempre possibili. Molina dovrà quindi chiedere gli straordinari ai presenti e a Luca Lombardi che sta facendo molto bene sia in prima squadra, sia in quella di A2, con la quale si divide settimanalmente.

Stasera si completa la 19ª giornata di A1 con Bassano-Gds Forte, Valdagno-Montebello, Grosseto-Monza, Follonica-Montecchio. Già giocate; Sandrigo-Cgc 2-2, Vercelli-sarzana 1–2 e Lodi-Trissino 0-8.

G.A.