Il Gds Forte ritrova di nuovo il Lodi Ma è sfida dal sapore tutto europeo

Forte dei Marmi

A cinque giorni dalla sfida di campionato, conclusasi con una sconfitta che ha, almeno per il momento, vanificato la scalata al secondo posto dei versiliesi, Gds Impianti Forte dei Marmi e Lodi si trovano ancora di fronte, sempre al Palaforte, questa sera con inizio alle ore 20.45 per la seconda giornata del gruppo C di Champions League. L’incontro è molto importante per entrambe le formazioni che, sconfitte nel turno inaugurale, a Barcellona i rossoblu e in casa dal Valongo i giallorossi, devono muovere la classifica. Visto il ruolo di favorito del Barcellona, le altre formazioni del raggruppamento sembrano destinate a giocarsi il secondo posto utile per accedere alla final eight di maggio e, in quest’ottica, per chi dovesse perdere stasera le possibilità si ridurrebbero sensibilmente. Con i tre punti per la vittoria, anche un pareggio finirebbe per avvantaggiare le due formazioni iberiche, ragion per cui, dopo quella di sabato scorso facile attendersi un’altra gara giocata su ritmi elevati. Da una parte il Gds Forte che ha una rosa ampia (anche se stasera sono in dubbio le presenze di Gil e Borgo) e con elementi di notevole esperienza, primi fra tutti gli ex Torner, Illuzzi e Cinquini; dall’altra un Lodi che il tecnico Bresciani, che dovrebbe recuperare Barbieri, ha dotato di un gioco in grado di mettere in difficoltà qualunque avversario e che fa leva su un collettivo in cui tutti sanno essere risolutori. Quella di stasera è la quarta sfida stagionale e il bilancio è favorevole ai lombardi che, dopo aver perso in casa la gara di andata di campionato (4-0), hanno vinto in coppa Italia (2-0, sempre in casa) e sabato scorso nel ritorno di campionato al Palaforte (5-2). Il ritorno di Champions in Lombardia è previsto per giovedì 23 marzo. Programma della seconda giornata di Champions League. Gruppo A: Liceo-Benfica, Calafell-Oliveirense. B: Trissino-Sarzana, Noia-Porto. C: Gds Forte-Lodi, Valongo-Barcellona. D: Barcelos-Reus, Saint Omer-Sporting. Per la serie A1, il Gds Forte recupererà la 18ma giornata di campionato a Bassano mercoledì 15.

G.A.