Il Gds Forte cede al Follonica E viene scavalcato in classifica

Follonica - Il Follonica batte (4-1, primo tempo 3-0) e scavalca il Gds Impianti Forte dei Marmi che continua a non riuscire a dare continuità ai propri risultati. Squadre al completo: Silva ritrova dopo la squalifica Francesco Banini e Molina opta per Lombardi al posto di Borgo. Ritmo sostenuto e difese attente nei primi minuti. Al 6’ Gnata para su Cancela e al 7’ rete annullata a Cinquini per fallo di pattino. Al 14’ Follonica in vantaggio con Marco Pagnini che sfrutta in area un assist di Francesco Banini. Al 15’ viene espulso Cancela, Barozzi para il tiro diretto di Ambrosio e con i rossoblu in superità numerica Gil colpisce il palo e Francesco Banini raddoppia in contropiede.

Il Gds Forte spinge, ma al 21’ arriva la terza rete dei padroni di casa, ancora di Francesco Banini che, appostato sul palo, insacca una pallina che gli arriva dopo un rimpallo. La ripresa inizia con il Follonica che appare in grado di controllare il gioco e rischiare poco in difesa. Il Gds Forte deve guardarsi dalle ripartenze dei maremmani e non riesce a imporre con continuità la propria supremazia. All’8’ viene espulso Torner, Gnata para il tiro diretto di Cancela, ma in superiorità numerica Marco Pagnini segna con un tiro all’incrocio dei pali. I rossoblu accusano il colpo e, pur attaccando, non riescono a impensierire più di tanto un attento Barozzi. Al tempo stesso anche per Gnata il lavoro non manca. Al 14’ arriva il tiro diretto per il decimo fallo del Follonica; batte Gual, Barozzi para e anche i tiri diretti non trasformati (soprattutto quello del primo tempo che avrebbe portato il risultato sull’1-1) hanno il loro peso nella sconfitta dei versiliesi. La squadra di Molina cerca con un irriducibile Gil almeno la rete della bandiera, ma l’attaccante spagnolo si trova di fronte un Barozzi insuperabile al 17’, su un doppio tiro ravvicinato, e al 18’. Nei minuti finali, con gli schemi saltati,occasioni per entrambe le squadre fino alla rete della bandiera per il Gds Forte, segnata allo scadere da Lombardi con un tiro dal limite.

Altri risultati della 21ma giornata di A1: Lodi-Montebello 3-1; Bassano-Valdagno 0-2; Grosseto-Trissino 4-4. Giocate ieri: Sandrigo-Montecchio 3-5; Vercelli-Monza 5-5. Classifica: Trissino 53; Lodi 41; Sarzana 40; Grosseto 39; Follonica 38; Gds Forte 36; Bassano 34; Vercelli 32; Valdagno 25; Monza 22; Sandrigo 20; Cgc e Montecchio 12; Montebello 8.

G.A.