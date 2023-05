Il Gds alla prova Lodi Tutti in pista al PalaForte

FORTE DEI MARMI

Anche le semifinali dei play off scudetto di hockey non sfuggono alle infinite variazioni di giorni ed orari. Accade così che la prima sfida fra Gds Impianti Forte dei Marmi e Lodi, in programma oggi al Palaforte, si giochi alle 18.30 per evitare il contemporaneo derby della Champions milanese calcistica. Una decisione che, se agevola i tifosi lombardi, difficilmente permetterà di avere sulle gradinate dell’impianto il pubblico versiliese delle grandi occasioni. È la sesta volta che rossoblu e giallorossi si affrontano in questa stagione in una classica che, nel recente passato, ha assegnato scudetti e coppe Italia. In regular season saltò il fattore-campo con il Forte che s’impose a Lodi (4-0) all’andata e il Lodi che fece altrettanto al ritorno (5-2). Ci sono stati poi i successi versiliesi in Champions (entrambi per 3-2) e la pesante eliminazione di Gnata e compagni dalla coppa Italia (2-0 ai quarti). Dai risultati e non solo emerge il grande equilibrio fra due formazioni apparentemente diverse. Se quella lombarda sotto la guida del fortemarmino Bresciani ha disputato un altro campionato di altissimo livello pur senza poter contare su fuoriclasse assoluti come nel passato, quella ora affidata a De Gerone, dopo una serie di prove poco costanti in regular season, sembra aver trovato nei play off la capacità di sfruttare al meglio l’enorme esperienza dei tanti campioni che la compongono. Un capitolo a parte meritano gli ex. Nel Gds ci sono Illuzzi, Torner, Ambrosio e Cinquini; nel Lodi, oltre a Bresciani, militano fortemarmini doc come Antonioni e Giovannetti. Il tutto non può che fornire ulteriore interesse a una sfida che, quasi sicuramente, scorrerà sul filo dell’equilibrio. L’altra semifinale, Grosseto-Trissino si gioca domani a Follonica alle 20,45. Per quanto riguarda gara 2, Lodi-Forte si gioca sabato alle 20,45, Trissino-Grosseto domenica alle 18.

G.A.