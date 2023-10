Il Forte vola a punteggio pieno. Bertolucci: "Creiamo tante occasioni da gol"

Il Forte dei Marmi prosegue a punteggio pieno dopo tre partite, con ancora da recuperare quella di Vercelli. L’11-5 con il quale Gnata e compagni hannos confitto un coriaceo Giovinazzo è maturato solo nella seconda parte della ripresa dopo che i rossoblu, praticamente sempre in vantaggio, non erano mai riusciti ad allungare grazie a un Mura sempre pronto a sfruttare ogni occasione lasciatagli (quaterna per lui). Questo il commento dell’allenatore Alessandro Bertolucci: "Sotto certi aspetti, dopo 15 giorni senza partite ci poteva stare di avere qualche difficoltà. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica, siamo stati frettolosi e imprecisi; nel secondo con pazienza ne siamo venuti a capo anche se avrei preferito subite meno reti. Di positivo c’è che abbiamo costruito almeno 40 occasioni da rete, solo che c’è mancata la lucidità necessaria e loro, anche grazie alle parate del portiere, sono rimasti attaccati al risultato per una quarantina di minuti". Nel Forte dei Marmi bene l’attacco, con Ambrosio (tripletta che lo porta in testa ai marcatori a quota 10) e Gil (doppietta di pregevole fattura) sugli scudi, mentre la difesa è apparsa a volte poco precisa sulle ripartenze avversarie. Adesso, dopo che la trasferta di Montebello, prevista nel turno infrasettimanale del primo novembre è stata rinviata a mercoledì 15, la testa va al concentramento di Champions League in programma al Palaforte da venerdì a domenica prossimi. I versiliesi se la vedranno con i portoghesi dell’Oliveirense, gli spagnoli dell’Igualada e gli svizzeri del Diessbach: "E’ un girone complicato – conclude Bertolucci – in cui ci sarà bisogno di prestazioni importanti e che il pubblico ci dia un grsso aiuto, come sta facendo in queste prime giornate. E’ una settimana importante e spero di avere tutti nelle miglior condizioni dopo che col Giovinazzo Ipinazar ha giocato solo pochi minuti e Galbas non era al massimo, a causa di forme virali".

G.A.