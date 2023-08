Il Forte si raduna a settembre E il Vercelli si allenerà in Versilia

Con una parte della serie A1 già al lavoro (il Forte dei Marmi partirà per ultimo, ai primi di settembre) ci sono ancora movimenti di mercato. Molti riguardano ovviamente la serie A2, il cui campionato inizierà solo a gennaio 2024, dato che da ottobre a dicembre si svolgerà la fase eliminatorie della coppa Italia. Anche alcune formazioni di A1 stanno completando i quadri. In particolare Vercelli e Montebello per le quali erano stati ipotizzate alcune problematiche (i piemontesi, ad esempio, svolgeranno la preparazione in Versilia causa lavori al proprio palasport). Se il Vercelli di Roberto Crudeli sta confermando parte della rosa (al momento Tataranni, Mattia Verona e, pare, Neves, mentre Zucchetti torna a Monza), i vicentini del confermato Zini hanno letteralmente rivoluzionato la rosa con gli arrivi, in prestito, degli ex rossoblu Lombardi e Borgo; nuovi anche gli stranieri, Tomas Cardoso (Murches), il portiere argentino, campione del mondo Under 19, Carrion (Bancaria) e l’ormai italiano Patricio Ipinazar (Cgc); in arrivo anche Loguercio (Montecchio). Restando in Veneto, cambio di allenatore imprevisto a Breganze, con Basso che prende il porto dell’argentino Perea, artefice della promozione in A1. Se il Giovinazzo perde Amatulli (al Correggio in A2) e sembra puntare sul francese La Berre dalla Marinhense (Portogallo), l’ex Cgc Ojeda (Valdagno) approda al Lleida (Spagna).

In serie A2 Ferrari (Novara) lascia l’Italia per la Spagna (Rotxa), Uboldi passa dal Seregno all’Agrate e Reggio dal Lodi al Seregno, mentre Siberiani approda dal Modena al Mirandola. Infine una conferma pesante per il campione fortemarmino Alessandro Verona che giocherà la sua quinta stagione nello Sporting club du Portugal, per quella che dovrebbe essere la più lunga permanenza di un atleta italiano in una delle maggiori polisportive del rotellismo mondiale.

G.A.