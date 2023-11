Il Forte le ha vinte tutte. Ambrosio capocannoniere

Battendo il Valdagno per 4-1 nel posticipo della sesta giornata di serie A1 il Centro Porsche Forte dei Marmi conquista la quarta vittoria in altrettante partite giocate e sale al quarto posto in classifica con 12 punti insieme a Sarzana e Grosseto, dietro a Follonica (13) e Trissino (14) che di partite ne hanno giocate 6.

Dopo il defatigante fine settimana di Champions League, con tre partite giocate in meno di 72 ore, la squadra si è espressa su ottimi livelli, chiudendo praticamente la partita nella prima frazione e gestendo, senza mai rischiare, il cospicuo vantaggio nella seconda. Questo il commento dell’allenatore Alessandro Bertolucci: "Abbiamo fatto un’ottima gara per concentrazione e non era facile dopo le partite di coppa. Per di più affrontavamo un avversario in forma che veniva da tre vittorie consecutive e che aveva avuto più giorni per riposarsi. Nel primo tempo abbiamo preso un bel vantaggio e nel secondo abbiamo controllato e avremmo anche potuto segnare di più con un po’ più di precisione. Ora pensiamo a ricaricare le pile perchè ci aspettano altri impegni difficili e ravvicinati, ma siamo sulla strada giusta".

Nella prova estremamente positiva di Gnata e soci, da sottolineare la tripletta di un Ambrosio in testa alla classifica dei marcatori con 12 reti segnate in 4 partite e una media di 3,25. Per lui reti di diversa fattura a dimostrazione dell’ottimo momento di forma che sta attraversando. Una nota anche per Compagno che si è distinto sia come uomo assist sia come realizzatore in proprio.

L’intenso mese di novembre del Forte dei Marmi prosegue adesso con due trasferte consecutive, domani a Lodi per la settima giornata, e mercoledì 15 a Montebello per il recupero della quinta. La partita casalinga con il Follonica dell’ottavo turno è stata posticipata a mercoledì 22 per gli impegni dei maremmani in Wse Cup.

G.A.