Il Forte ha festeggiato Un cammino trionfale

Il Forte 2015 ha stravinto il campionato juniores provinciale congedandosi con il 2-2 contro la Real Academy Lucca. A segno Carlo Mosti e Fani. “È stata una giornata di festa - assicura Lorenzo Cortopassi -. Siamo stati accolti con dolce e spumante”. Chiude al terzo posto il Viareggio, nonostante il tennistico 4-6 di Ricortola. Danesi 2, Randazzo e Fantinato a segno. “È stata una scampagnata - ammette Valerio Fommei -. Sicuri del 3° posto non siamo stati troppo concentrati. Comunque la nostra è stata una stagione positiva. Il 3° posto ci dà lustro. Cresceremo ancora”. Chiude male, ma comunque 4°, anche l’Academy Qm Massarosa, sconfitto 5-0 dal Pietrasanta che, invece, arriva 5°. Salini 2, Sancredi 2 e Frappa a referto. “In campionato - argomenta Daniele Maiolani, dell’Academy Qm Massarosa - potevamo fare di più, ma siamo stati veramente travolti dagli infortuni e troppo spesso siamo andati a giocare contati. Comunque stagione nel complesso positiva”. C’è soddisfazione anche nelle parole di Stefano Manfredi del Pietrasanta: “Stagione positiva, anche se c’è un po’ di rammarico perché non siamo stati inferiori a nessuno, tanto è vero che siamo stati anche in vetta alla classifica”. Chiude più in basso lo Stiava. A Massa è 2-7 con le reti, entrambe su rigore, di Casotti e Coltelli. “Potevamo e dovevamo fare meglio - sottolinea Luigi Del Bigallo -. Di positivo c’è che il gruppo si è dimostrato compatto”.

Classifica: Forte 69; Montignoso 64; Viareggio 55; Academy Qm Massarosa 54; Pietrasanta e Ricortola 52; Massese 41; Romagnano 40; Real Academy Lucca 24; Stiava 23; Sant’Alessio 21; Serricciolo 20; Villafranchese 7; San Macario Oltreserchio 6.

Nazionale. Chiude con l’1-0 sul Ghiviborgo, firmato Sforza e che vale il 4° posto ed i playoff, il Seravezza Pozzi. “Siamo felici per la stagione, andata anche di sopra delle aspettative anche perché avevamo la squadra più giovane del campionato - specifica Davide Pisani -. Adesso andiamo sereni a Ravenna a giocarci il playoff”. Bel 6-1 al Lentigione del Real FQ. A segno Dal Pino 2, Toma 2, Pezzini e Ricci.

Classifica: Tau Altopascio 71; Ravenna 56; Forlì 52; Seravezza Pozzi e Corticella 50; Salsomaggiore 42; Bagnolese 38; Carpi 35; Sammuarese 34; Correggese 33; Riccione 28; Lentigione 25; GhiviBorgo e Real Forte Querceta 23; Mezzolara 17.

Sergio Iacopetti