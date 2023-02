Il Forte fa paura in Europa Fermati i vice campioni

– Impresa del Gds Impianti Forte dei Marmi che conquista un importante pareggio (4-4 primo tempo 2-2) sulla pista dei vicecampioni d’Europa del Valongo nel terzo turno del gruppo C di Champions League. Versiliesi e portoghesi inseguono sempre appaiati il Barcellona, capolista a punteggio pieno dopo il 5-0 sul Lodi, e si giocheranno la seconda piazza nel ritorno, in programma al Palaforte giovedì 9 marzo.

Squadre al completo, con Molina che schiera Lombardi al posto di Borgo e rossoblu in vantaggio al 1’ grazie a Pedro Gil. Nella seconda fase della prima frazione i padroni di casa capovolgono il punteggio grazie a una doppietta di Moreira, che segna al 17’ e al 20’. Immediata la reazione del Gds Forte che chiude in parità la prima frazione grazie alla rete di Cinquini (23’). Molto, più combattuta la ripresa che si apre con il 3-2 dei rossoblu, firmato da Ambrosio (1’). Il Gds Forte gestisce bene il vantaggio, tanto che ai padroni di casa è necessario un tiro diretto, quello del decimo fallo fortemarmino, trasformato da Navarro al 15’, per raggiungere il pareggio. Al 17’ gli ospiti potrebbero tornare in vantaggio, ma Torner non sfrutta un tiro di rigore. Il fuoriclasse spagnolo si riscatta al 19’ e riporta avanti la sua squadra. Al 20’ viene espulso Gual; al 21’, in inferiorità numerica, Ambrosio potrebbe allungare sul tiro diretto del decimo fallo portoghese, ma non ci riesce e poco dopo Navarro fissa il risultato sul 4-4 definitivo.

G.A.