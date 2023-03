Il Forte espugna Sarzana e vola al quarto posto

SARZANA – Un Gds Impianti Forte dei Marmi estremamente concreto espugna la difficile pista di Sarzana con un 3-1 tutto maturato nel primo tempo e gestito con grande acume tattico nella ripresa. A una giornata dal termine della regular season i versiliesi salgono al quarto posto scavalcando il Follonica. Fra i rossoblu Ciupi è il vice di Gnata, mentre Rispogliati sostituisce Tognacca fra i rossoneri.

Tutte le reti nel primo tempo in cui è Ambrosio a sbloccare il risultato al 4’. Passano 4’ è l’ex Rossi raddoppia, mentre il tris viene calato da Illuzzi al 19’. Prima del riposo c’è la rete del Sarzana, messa a segno da Perroni al 22’, che sembra preludere a una ripresa equilibrata. Invece nei secondi 25’ la squadra di De Gerone gestisce bene il doppio vantaggio nonostante le oggettive difficoltà della piccola pista ligure in cui è possibile rendersi pericolosi da tutte le posizioni. Sul tabellino dei rossoblu vanno annotati anche quattro ‘legni’, per la precisione due pali e due traverse, oltre a vari contropiede che, se sfruttati avrebbero permesso a Gual e compagni di chiudere la gara con un vantaggio più ampio. Se qualche recriminazione relativa alle occasioni non sfruttate va segnalata, al tempo stesso è però piaciuto il modo con cui un vantaggio non particolarmente ampio per l’hockey e contro un avversario che occupa pur sempre la terza posizione in classifica, è stato difeso. Proprio sulla classifica l’esito della vittoria ottenuta in Liguria ha risvolti importanti, con il Gds Forte che, nelle ultime settimane, grazie a una serie di risultati importanti, ha allontanato il rischio dei play off preliminari, garantendosi una buona posizione che difficilmente, visto che l’ultima giornata proporrà per i rossoblu la partita interna contro il fanalino di coda Montecchio (peraltro vittorioso all’andata) dovrebbe essere modificata.

Adesso c’è la pausa per la Pasqua (a parte Lombardi e Borgo che saranno in azzurro agli euroepi under 23) che permetterà a De Gerone di lavorare senza assilli di partite per preparare al meglio la fase decisiva della stagione.

G.A.