Il Forte espugna Sandrigo

SANDRIGO – Torna alla vittoria in campionato il Forte dei Marmi che s’impone a Sandrigo (3-2, dopo aver chiuso sotto 2-1 il primo tempo) più nettamente di quanto non dica il punteggio. Vicentini al completo, mentre Molina deve fare a meno di dell’indisponibile Gual. Primi minuti con netto predominio delle difese e la prima conclusione nello specchio della porta arriva al 7’ con Miguelez a cui risponde Gnata. Il Gds Forte spiunge e Català para su Cinquini (11’), Ambrosio (13’) e Torner (14’) fino a passare al 16’ con Ambrosio che devia in area un passaggio di Illuzzi. Pochi secondi e Thiel pareggia con una bella azione personale. La reazione dei versilisesi porta alla traversa di Rossi lanciato da Illuzzi (20’), ma sono i veneti a passare in vabtaggio con un’azione insistita di Brendolin (21’). Dopo la seconda traversa della squadra di Molina, colpita da Torner (22’), viene espulso Borgo, Thiel (24’) mette fuori il tiro diretto e i rossoblu chiudono il tempo sotto di una rete e con un uomo in meno.

Tornato in parità numerica a inizio ripresa, il Gds Forte opera il sorpasso che si rivelerà decisivo al 3’. In meno di 30 secondi ci sono il pareggio di Gil, che riprende un tiro di Ambrosio parato, e la deviazione di Ambrosio in area su ennesimo assist di un Illuzzi ispirato. Al 5’ i rossoblu sfiorano ripetutamente la rete. La squadra di Molina comanda il gioco, ma non riesce a allungare, anche grazie a un ottimo Català che al 23’ si oppone prima a Torner e poi a Ambrosio. Al 24’ Vanzo prova con i cinque uomini di movimento, ma invano. Vince il Forte con pieno merito.

Altri risultati della 23ma di A1, che si concluderà solo mercoledì 15: Vercelli-Trissino 3-7 e Sarzana-Montecchio 6-2. Guida la classifica il Trissino con 56 punti.

