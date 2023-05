Il Forte comincia bene con un pokerissimo Ambrosio e Rossi firmano il primo successo

Forte dei Marmi

5

lodi

1

GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI: Gnata (Ciupi), Cinquini El., Gual, Illuzzi, Torner, Ambrosio F., Rossi, Lombardi, Gil. All.: De Gerone.

AMATORI WASKEN LODI: Grimalt (Porchera), Giovannetti, Faccin, Najera, Fernandes, Barbieri, Fantozzi, Antonioni, Bozzetto. All.: Bresciani.

Arbitri: Galoppi di Follonica e Hyde di Vicenza.

Marcatori: Ambrosio 13’30’’; Barbieri 14’01“; Rossi 21’42“e 22’57“ primo tempo. Rossi 6’48“; Ambrosio 19’13“ del secondo tempo.

Note: pubblico: 500 circa con una ventina di tifosi ospiti. Nessuna espulsione; falli di squadra 9 per parte.

FORTE DEI MARMI – Autorevole inizio delle semifinali scudetto per il Gds Impianti Forte dei Marmi che, con una prova maiuscola, batte per 5-1 (primo tempo 3-1) il Lodi e si porta in vantaggio nella serie. Squadre al completo e, nonostante l‘orario pomeridiano, buona risposta del pubblico inclusa rappresentanza lodigiana.

Inizio veemente dei padroni di casa che mettono subito sotto pressione un ottimo Grimalt che para sulla conclusione di Gil (1’) e viene salvato dalla traversa di quest’ultimo (3’) La pressione prosegue tanto che la prima occasione lombarda è al 9’ con Gnata che neutralizza il tiro di Najera. Le parate di Grimalt su Gual (10’) e Cinquini (12’) preludono al vantaggio di Ambrosio che devia in area un assist di Gil. Trenta secondi e Barbieri pareggia con un tiro dalla distanza. La seconda parte della frazione vede più occasioni degli ospiti, ma il finale del Gds Forte è micidiale con l’uno-due di Rossi che finalizza in area i passaggi di Illuzzi (21’) e Torner (22’). Allo scadere ennesima parata di Grimalt su tiro di Cinquini.

La ripresa inizia con il tiro di Faccin parato (1’) e la traversa di Gil (3’). Al 4’ lo scatenato Rossi fa ancora centro finalizzando in area uno splendido assist di Cinquini (prova maiuscola la sua). Il Lodi prova a rientrare in partita senza riuscirci perchè Gnata dice di no a Faccin (9’) e Fernandes (13’). Al 14’ Grimalt para il tiro da metà pista di Cinquini e al 19’ Torner da metà pista impegna il portiere argentino sulla cui ribattuta si avventa Ambrosio per il 5-1 che chiude la partita. Nei minuti finali i rossoblu gestiscono senza con autorevolezza il cospicuo vantaggio fra l’entusiasmo del pubblico di casa e concludono quella che è probabilmente una delle loro migliori prestazioni stagionali. La sfida fra versiliesi e lombardi prosegue sabato e mercoledì prossimi al Palacastellotti.

Stasera a Follonica (causa ridotta capienza della pista di Grosseto) prima semifinale fra i maremmani e il Trissino campione d’Italia uscente.

G.A.