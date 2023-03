Il Forte 2015 ipoteca la salvezza Cagnoni: "Ora non distraiamoci"

Viareggio

Una buona settimana quella che trascorreranno le nostre squadre dopo un turno proficuo per tutte ad eccezione della Torrelaghese che è stata l’unica a rimanere al palo. Tutte a segno invece le altre con vittorie importanti ai fini della classifica finale. Quasi in salvo ormai il Forte 2015 che a quattro domeniche dal termine ha un vantaggio sulla zona playout di ben nove punti, il blitz di Migliarino ha il sapore del traguardo quasi raggiunto. Gli squali sono una di quelle formazioni locali che dopo un avvio tribolato hanno cambiato marcia nel nuovo anno mettendosi alle spalle problemi ed incertezze, soddisfatto il tecnico Luca Cagnoni, senza dubbio uno degli artefici della svolta: "Altra prestazione di livello e risultato mai in discussione, con una grande partenza abbiamo fatto nostro il match e poi la gestione si poteva fare meglio ma va bene così, adesso non distriamoci perché non è ancora matematica la salvezza". Un’altra squadra in grande spolvero è il Corsanico che a sua volta con il cambio in panchina ha iniziato a volare mettendo insieme una striscia di risultati utili importante che ha portato gli orange da ultimi e quasi rassegnati ad un terzultimo posto che significa la disputa quanto meno degli spareggi playout, con il San Frediano altra affermazione di qualità. "Ottima prova e risultato finale più che meritato. Il sorpasso sul Migliarino è già un risultato importante ma dobbiamo continuare con questo ritmo, Serricciolo e Torrelaghese davanti sono molto lontane ma nel calcio niente è precluso in partenza, crediamoci", osserva il tecnico Stefano Maffei. Si ferma invece la Torrelaghese che a Calci inciampa per la prima volta sotto la gestione tecnica di Fabrizio Baldini al termine di una gara combattuta e con molte occasioni non sfruttate dagli orange. "Peccato, risultato assolutamente bugiardo che non rispecchia l’andamento della gara, anche il pari ci sarebbe andato stretto per le occasioni avute ma il calcio è questo e va accettato, ripartiamo dalla prestazione e facciamo tesoro degli errori", analizza il tecnico. In seconda continua il buon momento del Lido che piega anche il Ponte delle Origini ma il gap sulla zona playout è per ora di soli tre punti.

