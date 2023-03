Il Corsanico sbanca a San Frediano La Torrelaghese cade a Calci

Viareggio

Corsanico-San Frediano 3-1

Continua il grande momento di forma degli orange che regolano in casa anche i pisani del San Frediano e scavalcano al terzultimo posto il Migliarino. Gara vinta in rimonta, passano gli ospiti al ventesimo del primo tempo con Puliti su calcio di rigore, pareggio che arriva nella ripresa, al minuto quattordici. Del Frate dopo un bel inserimento lascia partire un diagonale preciso imparabile per il portiere ospite, gol del sorpasso al minuto ventidue con Tomei che di testa insacca su traversone di Cerri e rete del finale tre a uno con la solita bella iniziativa di Simonini conclusa con un tiro imparabile in area piccola.

Migliarino- Forte 2015 2-3

Altro successo degli squali che compiono un forse decisivo allungo verso la conquista della matematica salvezza. Protagonista nella prima frazione è il solito bomber Alessio Maggi sempre più implacabile sotto porta e decisivo nelle sue finalizzazioni. Apre al quinto con una precisa deviazione sotto misura su assist di Credendino, raddoppio che arriva di testa sul finire della prima frazione su corner disegnato dal sapiente mancino di Federico Barbetti. Gara che si riapre nella ripresa con un calcio di rigore fischiato per un entrata fuori tempo di Credendino e realizzato da Bertonelli. Gloria anche per il baby Leonardo Fani che con una grande azione personale porta gli squali sul tre a uno prima che Papi sigilli nel finale il definitivo due a tre.

Calci-Torrelaghese 1-0

Si interrompe in quel di Calci la striscia positiva dei gialloviola al termine di una vera e propria battaglia sportiva. Occasione per gli ospiti di passare in vantaggio con Passaglia ma la sua deviazione su assist di Dati si stampa sul palo a portiere battuto. Reclami per un calcio di rigore non accordato per un entrata sullo stesso Dati e nella ripresa la doccia fredda del gol dei locali con Bonini che lascia partire un tiro secco dal limite che non da scampo a Casapieri.

Lido-Ponte delle Origini 3-2

Bel balzo in avanti dei cavallucci nella corsa verso la salvezza, contro i pisani arriva un’affermazione che fa morale ma migliora anche la classifica, le firme del successo sono ad opera di Nicolas Petrucci, Edoardo Luisotti e Andrea Pardini.