Il Corsanico agli spareggi playout Un vantaggio nella corsa salvezza

Cala il sipario sulla regular season di prima e seconda categoria. Solamente una squadra sarà impegnata nell’appendice degli spareggi, il Corsanico che si giocherà la permanenza in categoria nei playout con il Migliarino. Il gran lavoro di Stefano Maffei si è visto ma cerca ancora il suggello finale, il pari interno con il San Giuliano consente agli orange di giocarsi in casa lo spareggio playout con il Migliarino. "Partita scorbutica ma alla fine abbiamo ottenuto quello che volevamo, ora ci giochiamo l’ultimo atto stagionale con la massima determinazione e fiducia nei nostri mezzi", ha detto Maffei.

Saluta la compagnia il Viareggio che dopo il secondo campionato vissuto da dominatore assoluto volerà in Promozione con l’obiettivo dichiarato di provare da subito il salto di qualità, le zebre a Lammari si sono prese un’altra vittoria, la ventitreesima in un campionato vinto dopo aver stroncato sul ritmo la concorrenza di un Romagnano super attrezzato e anche di una Folgor Marlia molto solida, alla lunga però il grande rendimento delle zebre ha finito per fare la differenza<

Chiude bene la stagione anche la Torrelaghese che vince il derby con il Forte 2015, protagonista ancora una volta il bomber Leonardo Passaglia a segno su rigore. Il grande artefice però della salvezza è l’allenatore Fabrizio Baldini che in tre mesi ha cambiato pelle alla squadra e l ha portata fuori da un momento buio. "Una bella soddisfazione a livello personale. Questo traguardo ce lo siamo guadagnato allenamento dopo allenamento con impegno e convinzione, la situazione non era rosea ma in poco tempo abbiamo fatto il click mentale e abbiamo svoltato". Può essere soddisfatto anche il Forte 2015 che non parteciperà ai playoff anche se chiude al quinto posto ma questo piazzamento è comunque un grande traguardo. Il tecnico Luca Cagnoni: "Siamo soddisfatti e contenti, questo derby è stato deciso da un rigore dubbio e poteva finire anche diversamente ma il bilancio finale è strapositivo".

Seconda categoria. Chiude al sesto posto il Lido che cede il passo alla Fivizzanese in una gara ricca di gol e con zero tatticismi, per i gialloblù il bilancio è sicuramente positivo con una salvezza mai in discussione e l’obiettivo dei playoff accarezzato più di una volta durante l’annata.

Carlo Andrea Brunini