Il conto alla rovescia La finale scudetto più bella

Trissino-Forte dei Marmi era la finale più pronosticata a inizio stagione e Trissino-Forte dei Marmi sarà. Si comincia sabato 27 al Palaforte per proseguire mercoledì 31 e domenica 4 giugno al Paladante. Se necessario gara quattro tornerà in Versilia mercoledì 7 e gara cinque in Veneto domenica 11. Quelle di Bertolucci e De Gerone, sono oggettivamente le formazioni più complete serie e solo alcune battute a vuoto dei rossoblu non le ha fatte incontrare prima per un trofeo. Un motivo insolito in più è poi il ruolo di De Gerone che fino a pochi mesi fa era il direttore sportivo a fianco del tecnico viareggino e a Forte dei Marmi è tornato ad allenare.

Dopo l’accoppiata scudetto-Eurolega della passata stagione, quest’anno il Trissino, persa ad opera del Valongo la Continental Cup, ha già vinto Supercoppa e Coppa Italia, la prima a spese del Sarzana, la seconda del Lodi. Sfortunata l’esperienza di Champions in cui, vinto il girone eliminatorio pareggiando e battendo i futuri campioni d’Europa del Porto, ha perso ai rigori nei quarti con l’Oliveirense. Collettivo fortissimo, senza punti deboli con 8 uomini di movimento intercambiabili senza che il ritmo ne risenta.

Marcatori: Giulio Cocco 53 (capocannoniere anche in Champions con 15 reti), Mendez 50, Malagoli 34, Joao Pinto 24, Gavioli 19, Joan Galbas 13, Francisco Ipinazar 9, Schiavo 4.

Una regular season a corrente alternata, quella del Forte, una Champions iniziata da due gironi eliminatori superati e chiusa con l’uscita senza perdere con il finalista Valongo. L’eliminazione dalla coppa Italia ai quarti ad opera del Lodi resta la delusione più grossa per una squadra costruita per puntare in alto, che nell’ultima parte della stagione ha rimontato posizioni e che nei play off convinto. Anche qui tanta qualità, rosa lunga, giocatori che hanno scritto la storia di questo sport e un’età media un po’ più alta.

Marcatori: meno reti del Trissino, ma tutti possibili risolutori: Ambrosio 28, Torner 27, Gil 20, Rossi 15, Gual 12, Cinquini 8, Illuzzi 7, Borgo 4, Lombardi 3. Da non dimenticare i due portieri, che hanno difeso la porta azzurra al mondiale: Riccardo Gnata, classe 1992, e Stefano Zampoli, 1999. Gli ingredienti per assistere a grandi sfide ci sono tutti.

G.A.