Il Cgc Viareggio sul campo del Montebello cerca la conferma dopo Sandrigo

VIAREGGIO

Seconda trasferta veneta consecutiva per il Cgc Viareggio che, dopo il prezioso pareggio conquistato una settimana fa a Sandrigo, fa visita al Montebello, battuto all’andata per 4-2 e ultimo in classifica con 7 punti (contro gli 11 di D’Anna e compagni). È quindi una partita di grande importanza che, se vinta, potrebbe far fare un buon passo avanti ai bianconeri in chiave salvezza e porterebbe anche punti utili in prospettiva play out. Dopo la rivoluzione dell’estate scorsa, neanche il cambio del tecnico con Zini che è subentrato a Chiarello, sembra aver dato una svolta alla stagione dei vicentini, che pure dispongono di un buon organico con il portiere spagnolo Pais, il connazionale Borregan il portoghese Marques e gli italiani Ghirardello, Cosimo Mattugini e Peripolli, arrivato nel mercato di fine anno. L’ultima vittoria della squadra risale alla fine del girone d’andata, ma attenzione a sottovalutarla, specialmente sulla propria pista, dove è stata sconfitta solo di misura da avversari come Follonica e Vercelli. Nel turno di mercoledì scorso c’è stata la netta sconfitta nel derby di Valdagno. Contro un avversario che, sfruttando il fattore-campo, farà l’impossibile per tornare alla vittoria e avvicinarsi ai diretti rivali, dal Cgc Viareggio ci si aspetta una gara attenta come quella disputata una settimana fa a Sandrigo. Biancucci ha potuto lavorare tutta la settimana con il gruppo e certamente sa l’importanza che questa trasferta riveste in questa fase della stagione. Il Cgc guida le ultime tre della classifica e dovrebbe cercare di ridurre lo svantaggio (attualmente di 7 punti) rispetto a chi lo precede (Monza). A Sandrigo, contro un avversario sulla carta più forte di quello di stasera, è piaciuta la compattezza del reparto arretrato, mentre in avanti si è visto un Moyano determinato e determinante con la sua doppietta.

G.A.