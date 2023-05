Il Cgc Viareggio in trasferta a casa del Sandrigo I bianconeri galvanizzati dopo Montecchio

Si conclude il girone d’andata dei play out per la permanenza in serie A1 con il Cgc Viareggio di nuovo in trasferta, così come lo sarà anche sabato prossimo. Stasera i bianconeri affrontano la capolista del girone, il Sandrigo di Franco Vanzo che sabato scorso è stato sorprendentemente costretto al pari da un Montebello che ha iniziato nel modo migliore il girone (4 punti in due partite). Anche quest’anno il Sandrigo si è trovato invischiato nei play out, nonostante un organico che faceva pensare alla possibilità di ottenere un piazzamento migliore. Gli arrivi del portiere spagnolo Català (dato già in partenza) del connazionale Miguelez, del tedesco Thiel (anche lui dato in uscita) e degli italiani Brendolin, Lazzarotto e Leonardo Diquigiovanni facevano pensare a un gruppo che poteva aspirare ai preliminari. Invece, complice qualche punto perso malamente e l’innalzamento del livello medio della A1 i vicentini si devono giocare la permanenza nella massima serie con squadre agguerrite. Dal canto suo il Cgc, rinfrancato dall’importante successo ottenuto a Montecchio, non vuole attendere le ultime due partite casalinghe per giocarsi la salvezza. In regular season con il Sandrigo ci sono stati due pareggi (entrambi per 2-2) che hanno evidenziato un marcato equilibrio. Entrambe non segnano molto e possono contare su portieri di alto livello. Sulla carta un pareggio non servirebbe a molto; una vittoria del Sandrigo li metterebbe in una posizione rassicurante ed una del Cgc, oltre a confermare la solidità esterna di Gomez e soci, porterebbe all’aggancio in classifica. Mai come in questa fase ogni risultato è possibile e gli episodi possono fare la differenza. Nell’altra sfida odierna, il Montecchio, veramente all’ultima spiaggia, ospita il Montebello. Classifica: Sandrigo 16, Montebello e Cgc 13, Montecchio 6.

G.A.