Il Cgc tira fuori il carattere Vittoria in Veneto fondamentale

MONTECCHIO PRECALCINO (Vicenza) – Importante successo esterno del Cgc che vince lo spareggio contro il Montecchio per 3-1 (primo tempo 1-1) in una bassa classifica sempre più affollata. Squadre al completo, con Biancucci che recupera Puccinelli. Al 2’ Vega porta in vantaggio il Montecchio trasformando un tiro diretto. Il Cgc reagisce e pareggia al 15’ grazie a una forte conclusione da metà pista di Raffaelli.

Più ricca di episodi (e tiri piazzati) la ripresa che inizia con il vantaggio del Cgc firmato da Moyano in contropiede (1’). Passa una manciata di secondi e Ipinazar da dietro porta serve Rosi che non sbaglia. Al 6’ inizia la sarabanda dei tiri piazzati. Il primo lo para Gomez a Vega (espulso Moyano). Passata indenne l’inferiorità numerica, il Cgc non sfrutta un tiro diretto con Ipinazar. Poi Gomez para un rigore a Zanini. Al 12’ Posito mette fuori il tiro diretto del decimo fallo viareggino. Al 17’ viene espulso Mir, Moyano non sfrutta il tiro diretto e in superiorità numerica c’è il decimo fallo dei veneti, ma anche Raffaelli non riesce a superare, sul tiro diretto, il portiere Martinez. Scampato il pericolo il Monteccho tenta in tutti i modi di riportarsi sotto, ma si trova davanti una difesa ben assestata intorno a un Gomez realmente insuperabile.