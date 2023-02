Il Cgc si muove a piccoli passi Ma Biancucci non è contento "Non mi è piaciuto l’approccio"

Il Cgc torna da Montebello Vicentino con un punto, frutto del pareggio per 2-2, che fa il paio con quello ottenuto nel turno precedente a Sandrigo. In classifica non cambia molto visto che i bianconeri restano terzultimi e la decima posizione, ultima per evitare i play out, dista ben 9 lunghezze quando mancano sei giornate al termine della regular season. Nonostante i due pareggi ottenuti in trasferta, l’allenatore Raffaele Biancucci non è contento di questa seconda prova della sua squadra. Questo il suo commento sul secondo pareggio consecutivo conquistato in Veneto: "Rispetto alla settimana precedente abbiamo fatto un passo indietro. Non mi è piaciuto l’approccio che abbiamo avuto alla partita; abbiamo in pratica regalato il primo tempo ai nostri avversari. Poi, e questo è un aspetto positivo, abbiamo invertito la tendenza, che non è una cosa facile da fare per una squadra in questa situazione psicologica e di classifica. Essere riusciti a farlo fuori casa contro una diretta rivale non era facile né scontato. Diciamo che, oltre al punto che fa comunque sempre classifica, questa reazione è stato l’aspetto maggiormente positivo della serata, però c’è tanto da lavorare e sistemare". Il Cgc tornerà al Palabarsacchi, per il posticipo della ventunesima giornata, domenica prossima alle 18 contro il Sarzana di Paolo De Rinaldis che in classifica occupa la quarta posizione. Le successive partite della regular season vedranno i bianconeri a Montecchio Precalcino e in casa col Monza per altre due sfide fondamentali in chiave salvezza. Seguirà un finale più impervio con il derby di ritorno a Forte dei Marmi, la partita interna con il Trissino e la trasferta di Valdagno che chiuderà la prima parte della stagione.

G.A.