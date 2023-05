Il Cgc pareggia a Sandrigo Ma lotta salvezza resta intricata

SANDRIGO

2

CGC VIAREGGIO

2

TELEA MEDICAL SANDRIGO: Català (Benrardelli), Brendolin, Poletto, Miguelez, Contro, Rigon, Thiel, Lazzarotto, Diquigiovanni. All.: Vanzo.

CGC VIAREGGIO: Gomez (Torre), Puccinelli, Moyano, D’Anna, Raffaelli, Ipinazar P., Rosi, Maldini, Palla. All.: Biancucci.

Arbitri: Eccelsi di Novara e Moretti di Follonica.

Marcatori. Diquigiovanni 18’27"; del primo tempo. Lazzarotto 1’06"; Moyano 4’29" e 11’50" del secondo tempo.

Note. Pubblico 300 circa. Espulso per 2’ Brendolin. Falli di squadra: Cgc 7; Sandrigo 3.

SANDRIGO (Vicenza)

FINISCE ancora una volta in parità (2-2, primo tempo 1-0) come in regular season, fra Sandrigo e Cgc Viareggio. I bianconeri conquistano il secondo risultato utile esterno nella terza giornata dei play out e la vittoria del Montebello a Montecchio remantiene intricata la lotta per la salvezza. Squadre al completo che iniziano su ritmi decisamente sostenuti ed è il Cgc a mettere sotto i padroni di casa, sia a livello di gioco, sia come numero di occasioni da rete, tanto che nei primi dieci minuti è sicuramente Català il portiere più impegnato. L’estremo difensore spagnolo ferma le conclusioni da fuori di D’Anna (2’) e Moyano (4’) e quelle ravvicinate di Rosi su assist di Moyano (8’) e D’Anna servito da Rosi (9’).

Nel mezzo è Gomez a segnalarsi per gli interventi su Brendolin (5’) e Miguelez (6’). Nella seconda parte della frazione la squadra di Vanzo si fa più pericolosa e arriva al vantaggio al 18’ grazie a Diquigiovanni che riprende un tiro di Miguelez parato da Gomez. Un minuto dopo ancora Diquigiovanni in contropiede colpisce il palo. Nel finale è però il Cgc a tornare pericoloso con Moyano che costringe a due difficili interventi Català al 20’ e al 24’ in ripartenza. Cgc al riposo immeritatamente in svantaggio. Inizia male la ripresa per la squadra di Biancucci che subisce il raddoppio su tiro da fuori di Lazzarotto (1’). Immediata la reazione dei bianconeri che al 4’ accorciano con Moyano servito da Ipinazar in area. Sono sempre gli ospiti a gestire maggiormente il gioco, anche se al 10’ Thiel impegna Gomez.

All’11’ viene espulso Brendolin per fallo su D’Anna e Moyano trasforma il tiro diretto rimettendo in equilibrio la gara. E’ ancora il Cgc a rendersi pericoloso al 15’ su contropiede di Ipinazar e al 23’ su due conclusioni di Moyano entrambe parate. Il risultato non cambia e la divisione della posta sta un po’ stretta a D’Anna e compagni Nell’altra partita della terza giornata dei play out Montecchio-Montebello 2-4.

Classifica: Sandrigo 17, Montebello 16, Cgc 14, Montecchio 6. Sabato prossimo, prima di ritorno, si giocano Montebello-Cgc e Montecchio-Sandrigo. G.A.