Il Cgc paga l’approccio sbagliato "Ci siamo complicati la vita da soli"

La sconfitta interna (1-2) con il Montebello nella prima giornata del girone dei play out complica la strada che dovrebbe portare il Cgc Viareggio alla permanenza in serie A1. Preoccupa, oltre al fatto che per la prima volta quest’anno i bianconeri hanno perso contro una delle formazioni vicentine del raggruppamento, un calendario che ora li vedrà per tre settimane consecutive lontano dalla pista amica. Questa l’analisi dell’allenatore Raffaele Biancucci su una delle prove meno brillanti della sua gestione: "Abbiamo completamente sbagliato l’approccio del primo tempo, regalandolo ai nostri avversari e consentendo loro di giocare nel modo a loro più congeniale, cioè sfruttando il contropiede. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, ma sempre sbagliando tanto per poi finire per subire la rete della sconfitta nel finale sull’unica occasione che avevano creato. Certamente non abbiamo neanche avuto fortuna, come dimostrano i tre fra pali e traverse. Ci sono partite in cui niente va bene e questa era una di quelle, ma resta il fatto che abbiamo, tutti e io per primo visto che i ragazzi hanno fatto quello che ho detto loro di fare, sbagliato la partita e queste sono partite che non si debbono sbagliare. Dobbiamo soprattutto capire che queste gare devono essere affrontate con un altro atteggiamento tattico. Ora c’è da cominciare subito a lavorare per la prossima partita che sarà importantissima e in cui non potremo più sbagliare. Tempo per rimediare ce n’è, siamo solo all’inizio del girone, ma bisogna cercare di andare a riprendere fuori casa i punti che abbiamo perso. Sia chiaro che noi ci crediamo e che ci proveremo fino alla fine".

Osservando la classifica dei playout il Sandrigo, grazie al netto 7-2 inflitto al Montecchio, prossimo avversario dei bianconeri allunga (15 punti) e consolida la sua posizione. Il Montebello scavalca il Cgc (12 punti contro 10), mentre sempre più difficile è la situazione del Montecchio (6).

G.A.