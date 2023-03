Il Cgc ospita il Monza. Serve un’altra partita di carattere come a Montecchio

Dopo l’importante vittoria di Montecchio, il Cgc Viareggio ospita al Palabarsacchi con inizio alle 21 il Monza, decimo in classifica con 25 punti (contro i 15 dei viareggini) e reduce dal successo sul Sandrigo. I lombardi, vittoriosi all’andata per 5-1, stanno disputando un torneo in linea con le previsioni della vigilia che lo vedevano in lotta per i play off preliminari. Per il momento, quando mancano ormai solo quattro giornate al termine della prima fase, l’obiettivo appare alla portata, anche se l’equilibrio anche in quella zona della classifica non fornisce certezze. In più rispetto ad altre formazioni di seconda fascia, i brianzoli possono contare sulle reti pesanti dell’argentino Julian Tamborindegui che al momento occupa la terza posizione fra i migliori realizzatori della massima serie con 28 centri. Da non sottovalutare però tutto il collettivo, con l’altro argentino Chambella, campione del mondo under 20, lo spagnolo Tornè e gli italiani Galimberti, Ardit, Lanaro e Davide Gavioli. Una nota particolare per il giovane portiere Fongaro, classe 2003, lanciato con successo in questa stagione. Passando al Cgc Viareggio, la partita di Montecchio ha portato, oltre a tre importantissimi punti, anche conferme a livello di carattere. E’ piaciuto come i bianconeri hanno saputo cogliere le occasioni a inizio ripresa per andare in doppio vantaggio e come, nel finale, hanno arginato i tentativi dei veneti di rientrare in partita. Se fra i pali Gomez è risultato più volte determinante, anche la difesa ha fatto egregiamente la sua parte. Certamente un Cgc che si ripetesse su questi livelli non partirebbe battuto stasera. Cgc-Monza è l’unica gara odierna della 23ma giornata. Domani alle 18 si giocano Sarzana-Montecchio, Sandrigo-Gds Forte, Vercelli-Trissino e alle 20,45, Grosseto-Lodi. Mercoledì 15 alle 20,45 Bassano-Montebello e Follonica-Valdagno.

G.A.