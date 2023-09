Il Cgc non si nasconde "Tornare subito in A1"

"Questo Cgc è in serie A2 solo per vincere il campionato e risalire in A1. Abbiamo una buona squadra e una grossa responsabilità e non ci possiamo nascondere". Queste le eloquenti parole di Raffaele Biancucci allenatore della formazione bianconera che ha iniziato a lavorare in quella che, dopo l’inopinata e immeritata retrocessione, vuole essere una stagione di rilancio. Le ambizioni sono legittime visto che l’organico è molto competitivo; alle (obbligate) partenze degli argentini Patricio Ipinazar (Montebello) e Moyano (Sandrigo) e al rientro di Maldini a Follonica fanno riscontro i ritorni di Muglia (Bassano) e Gemignani dalla squadra di B. Le conferme di Gomez, Torre, D’Anna, Raffaelli, Rosi, Puccinelli fanno sì che la rosa, completata dai giovani Palla, Falaschi e Balistreri, sia competitiva, come conferma Biancucci: "Sono soddisfatto del lavoro della società. Al momento, penso che siamo la squadra più forte del girone B. Credo che le rivali più pericolose potranno essere Pumas, Camaiore e Matera. La Pumas ha una squadra giovane in netta crescita, il Camaiore avrà Orlandi come allenatore, ma non solo; il Matera ha un gruppo molto forte. Per la preparazione – prosegue il tecnico bianconero – dopo una settimana più leggera aumenteremo sedute e carichi per poi ridurli in vista della coppa Italia trofeo che puntiamo a vincere, e per il quale dovremo essere già al top".

Il precampionato del Cgc vedrà sia amichevoli, sia allenamenti congiunti anche con formazioni di A1. In particolare ci saranno due triangolari, il 22 settembre a Grosseto con i padroni di casa e il Follonica e il 30 ancora da definire.

G.A.