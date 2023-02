Il Cgc muove la classifica, ma la salvezza resta ancora lontana

VIAREGGIO – Finisce in parità (2-2, primo tempo 1-0) fra Montebello e Cgc Viareggio in una partita troppo importante per essere anche spettacolare. Squadre al completo e primi minuti fra due formazioni contratte che creano poche occasioni. Il risultato si sblocca al 15’ quando viene espulso Puccinelli; Gomez para il tiro diretto di Borregan che però, poco dopo, sfrutta con un’azione personale la superiorità numerica. Al 19’ vengono espulsi Raffaelli e Marques per reciproche scorrettezze e si va al riposo con i padroni di casa in vantaggio.

Nella ripresa il Cgc si ripresenta in pista più pericoloso e, dopo un paio di occasioni parate da Pais a D’Anna, ottiene il meritato pareggio grazie a un tiro da fuori dello stesso D’Anna (8’). Al 10’ viene espulso Pais per fallo su Moyano e Ipinazar (12’) porta in vantaggio la squadra di Biancucci che avrebbe anche l’occasione per allungare. Al 18’ arriva anche il tiro diretto del decimo fallo veneto che Pais para a Ipinazar. Il Montebello, rinfrancato per lo scampato pericolo, spinge e ottiene il pareggio al 20’ grazie a Ghirardello che riprende un tiro parato da Gomez e insacca sotto la traversa. Per il Cgc un punto che fa classifica, ma la quota salvezza è ancora abbastanza lontana. La prossima partita dei bianconeri è stata posticipata a domenica alle 18 al Palabarsacchi contro il Sarzana.

G.A.