Il Cgc in Veneto cerca punti in chiave salvezza. Serve concretezza sotto porta

Ancora una delicata, in chiave salvezza, trasferta veneta per il Cgc Viareggio che, dopo i pareggi di Sandrigo e Montebello, fa visita stasera al Montecchio Precalcino, rilanciato dall’importante successo sulla pista di Sandrigo che ha accorciato la classifica anche nelle zone basse. Al momento infatti le ultime quattro piazze della graduatoria sono occupate da Sandrigo 20, Cgc e Montecchio 12, Montebello 8. Inutile sottolineare che quella di stasera, per entrambe le contendenti, è una partita i cui punti valgono davvero doppio, anche in prospettiva playout. La formazione vicentina, che ha sostituito mesi fa il tecnico della promozione Zonta con Davide Mendo, ha un organico da non sottovalutare, nonostante la posizione di classifica: dal portiere spagnolo Martinez agli argentini Vega (miglior realizzatore con 22 reti) e Posito (17) agli italiani Manuel Mir, Campagnolo e Loguercio, rientrato a gennaio da Vercelli. Una nota particolare per il viareggino Matteo Cardella, ex Cgc e proveniente dal Sarzana. Già all’andata, allorchè i bianconeri allora guidati da Mariotti, s’imposero per 4-3 i veneti si rivelarono avversario molto ostico. Passando al Cgc, la sconfitta interna con il Sarzana ha lasciato l’amaro in bocca perchè, come in molte altre circostanze, i bianconeri hanno giocato alla pari con avversari che in classifica li precedono abbondantemente (il Sarzana è terzo con 40 punti) finendo battuti soprattutto per l’enorme difficoltà nell’andare a rete. Purtroppo, non basta un D’Anna encomiabile, che cerca in tutti i modi di segnare e creare spazi per i compagni e che, a causa del lungo minutaggio, a volte finisce comprensibilmente per perdere in lucidità. Sarebbe molto importante ritrovare il miglior Moyano, le cui reti sarebbero indispensabili nel lungo cammino verso la salvezza che ormai, quasi certamente, passerà per i play out.

G.A.