Il Cgc espugna Matera. E stasera c’è il Salerno

ROLLER MATERA

2

CGC VIAREGGIO

4

DECOM ROLLER MATERA: El Haouzi (Pigato), Santeramo, Piozzini, Rondinone, Lapolla, Bigatti, Ferrara, Gadaleta, Monticelli. All.: Antezza V.

CGC VIAREGGIO: Gomez (Torre), Puccinelli, D’Anna, Palla, Raffaelli A., Rosi, Muglia, Balistreri, Falaschi. All.: Biancucci.

Arbitro: Marinelli di Bari.

Marcatori. Gadaleta 9’34"; Puccinelli 10’36"; Rosi 11’33" del primo tempo. Puccinelli 8’47"; Rosi 11’37"; Piozzini 22’17" del secondo tempo.

Note. Pubblico 300 circa. Nessun espulso; falli di squadra 7 Matera, 5 Cgc.

Matera - La doppia trasferta al sud del Cgc Viareggio inizia con la vittoria a Matera (4-2, primo tempo 2-1) che riporta i bianconeri da soli in testa alla classifica del girone B di serie A2. Si trattava del recupero della sesta giornata che i viareggini hanno affrontato privi dello squalificato Gemignani. Dopo una fase di studio è il Cgc a rendersi pericoloso più volte, con El Haouzi che fa buona guardia. Al 9’ Matera in vantaggio grazie al rigore trasformato da Gadaleta. Immediata la reazione dei viareggini che prima pareggiano con un tiro di Puccinelli da fuori (10’) e poi passano in vantaggio con una deviazione in area di Rosi su assist di Muglia. La partita la fa la squadra ospite e sono nei minuti finali Gomez deve intervenire su Piozzini solo in area. Il minimo vantaggio al riposo sta stretto al Cgc che allunga nella ripresa e legittima il successo. All’8’Puccinelli riprende un tiro di Muglia parato e batte El Haouzi. All’11’ azione personale di Rosi per il 4-1. Nel finale (22’) accorcia Piozzini.

Oggi alle 20 la squadra di Biancucci affronta il Salerno, sconfitto nel turno inaugurale per 7-0. Dopo questa doppia sfida esterna i bianconeri attendono solo il giudizio degli organi competenti in merito alla partita con il Sarzana, sospesa alla fine del primo tempo sul punteggio di 6-2 in loro favore.

Per la stessa giornata sono in programma oggi ore 20,45 Prato-Forte dei Marmi e Pumas Farmaè-Castiglione; domani alle 18 Follonica.Matera e Sarzana-Rotellistica Camaiore. Dopo questo fine settimana resteranno da recuperare ancora Salerno-Forte (22 marzo), Prato-Follonica (23) e Sarzana-Matera (29).

G.A.