Il Cgc è ripartito con slancio E con il Monza cala un bel poker

Viareggio

Con una delle migliori prove stagionali, il Cgc Viareggio batte il Monza (4-1) e incamera altri tre punti pesanti in chiave salvezza. I bianconeri salgono a quota 18 e per Raffaele Biancucci c’è la seconda vittoria consecutiva e il quarto risultato utile su cinque partite.

Logica quindi la soddisfazione del tecnico: "Sono molto contento, soprattutto per i ragazzi che stanno lavorando bene e tanto. Stiamo raggiungendo una buona situazione grazie all’applicazione di tutti. La partita è andata come l’avevamo pensata: volevamo spingere nel primo tempo per prendere un vantaggio da poter gestire nel secondo e così è stato. Mi è piaciuto in particolare il modo con cui siamo stati in pista nella ripresa perchè abbiamo retto bene ai tentativi di rimonta del Monza e portato a casa i tre punti con pieno merito".

In effetti i bianconeri non hanno avuto sbandamenti: hanno condotto il gioco nei primi 25’ e sono stati bravi a sfruttare le occasioni che si sono costruite, mentre nel secondo tempo non sono mai stati schiacciati e non hanno mai permesso al Monza di riportarsi sotto. Il temuto bomber Tamborindegui non ha segnato e si è segnalato solo per un palo da lontano, segno che la difesa viareggina, con un Gomez ancora una volta determinante, lo ha controllato al meglio.

Ora D’Anna e soci sono attesi a un finale in salita, a partire dal derby di Forte dei Marmi: "Il calendario – conclude Biancucci – non ci facilita; a questo punto però non dobbiamo guardare agli avversari, ma a come possiamo giocare noi. I ragazzi stanno dimostrando una forza di volontà tale che, pur sapendo chi avremo di fronte, ci vogliamo giocare ogni partita. Dobbiamo avere la testa libera, con la consapevolezza di non avere nulla da perdere".

Dopo il derby di sabato 18 al Palaforte, arriverà al Palabarsacchi, il 28 marzo, il Trissino. Chiusura, dopo la pausa di Pasqua, il 15 aprile in casa col Valdagno. Posticipo 23a A1: Grosseto-Lodi 4-5.

G.A.