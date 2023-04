Il Cgc debutta nei playout Fondamentale vincere

Primo atto dei play out che vede il Cgc Viareggio affrontare in casa, con inizio alle ore 21, il Montebello piazzatosi al termine della regular season subito sotto i bianconeri. In classifica le due squadre sono divise da un solo punto (Cgc 10, Montebello 9) per cui sarebbe fondamentale per la formazione di Raffaele Biancucci portare subito a casa i tre punti. I precedenti avevano visto i bianconeri vincere (4-2) al Palabarsacchi e pareggiare (2-2) in Veneto. Il Montebello ha chiuso la regular season vincendo sorprendentemente a Monza ed è formato da un gruppo di buone potenzialità che ha nei tre stranieri (il portiere Pais e gli esterni Borregan e Marques) gli elementi più insidiosi, ben supportati dagli italiani: il fortemarmino Cosimo Mattugini, i veneti Ghirardello e Peripolli di scuola Breganze e Canesso da Bassano. Come il Cgc, l’attacco dei vicentini non è prolifico (64 reti, 3 in più del Cgc); migliori realizzatori Borregan 19, Marques 17, Mattugini 12.

Passando al Cgc Viareggio la squadra si è allenata con grande concentrazione durante la settimana. Dopo la buona prova fornita a Valdagno nell’ultima giornata di regular season, sarebbe di capitale importanza sfruttare al meglio il fattore-campo. Anche se la gestione Biancucci con una vittoria (Montecchio), tre pareggi (Sandrigo, Montebello e Valdagno) e una sola sconfitta (a Forte dei Marmi) è stata decisamente proficua, conquistare subito i tre punti darebbe morale e consentirebbe di guardare ai successivi impegni con fiducia. Naturalmente stasera più che mai sarà importante l’apporto del pubblico, dal quale ci si attende un sostegno anche nelle trasferte venete che verranno.

Nell’altra partita Sandrigo-Montecchio. Sabato prossimo Montecchio-Cgc e Montebello-Sandrigo. Stasera si gioca anche il ritorno del preliminare: Vercelli-Monza (andata 4-3), Bassano-Valdagno (1-4). Da mercoledì 29 prendono il via i quarti dei play off scudetto: le vincenti dei preliminari contro Trissino e Lodi, Follonica-Gds Forte, Sarzana-Grosseto.

G.A.