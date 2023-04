Il Cgc con la testa ai playout La salvezza è obiettivo concreto

Il Cgc conclude la regular season con un pareggio (3-3) sulla pista di Valdagno che, se non ne modifica la classifica, fa capire che i bianconeri potranno giocarsi al meglio le possibilità di salvezza negli ormai imminenti (inizio sabato 22) play out con Sandrigo, Montebello e Montecchio. "E’ stata una partita strana – ha detto l’allenatore Raffaele Biancucci – che meritavamo anche di vincere. Nel secondo tempo abbiamo avuto alcuni minuti di follia e rischiato di perderla, poi potevamo vincerla di nuovo nel finale con il rigore che ci è stato assegnato. Sono contento perchè abbiamo fornito una grande prestazione contro una squadra che non vale certo il nono posto; sono però anche un po’ arrabbiato perchè potevamo fare il colpo grosso e due punti in più avrebbero fatto comodo per i play out".

Il pareggio di Valdagno esemplifica un po’ la stagione bianconera, con una squadra che solo in poche occasioni è stata messa sotto dalle avversarie a livello di gioco, ma che ha pagata cara la difficoltà ad andare in rete. Conforta il fatto che il Cgc è imbattuto negli scontri con le dirette concorrenti dei play out avendo ottenuto due pareggi con il Sandrigo, due vittorie con il Montecchio, una vittoria e un pareggio col Montebello. Il Cgc Chiude al dodicesimo posto con 19 punti, frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte; 61 le reti fatte (13mo attacco) e 100 quelle subite (12ma difesa). La gestione Biancucci ha portato 9 punti nelle ultime 8 di campionato.

Questa la classifica con cui partiranno i play out: Sandrigo 12, Cgc 10, Montebello 9, Montecchio 6. Con i tre punti per la vittoria tutto può tornare veramente in discussione.