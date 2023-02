Il Cgc combatte sino alla fine Ma deve arrendersi alla determinazione del Sarzana

Viareggio – Non basta a un buon Cgc Viareggio giocare alla pari con il Sarzana quarto in classifica. I liguri espugnano il Palabarsacchi imponendosi di misura (2-1, primo tempo 1-1). Per la squadra di Biancucci elogi meritati che però non fanno classifica. Biancucci deve fare a meno dell’influenzato Puccinelli, Paolo De Rinaldis di Rispogliati. Inizio su ritmi non troppo sostenuti con qualche problema di equilibrio, poi la gara si velocizza anche se le reti della prima fazione arrivano su tiri piazzati. Al 4’ azione personale di Borsi parata da Gomez. Al 7’ lo stesso Borsi viene espulso e Ipinazar trasforma il tiro diretto. La reazione del Sarzana culmina con la traversa di Francesco De Rinaldis. Al 12’ contropiede di D’Anna che serve Rosi il cui tiro viene parato. Al 15’ viene espulso Ipinazar, che sembrava aver subito fallo immediatamente prima, e Festa trasforma il tiro diretto per l’1-1. Al 18’ il cartellino blu è per Garcia ma stavolta Corona para il tiro diretto di Ipinazar e i bianconeri non sfruttano la superiorità numerica. Prima del riposo un’occasione per parte: al 21’ Gomez para un tiro ravvicinato di De Rinaldis e al 24’ Corona fa altrettanto su una ripartenza di Moyano. La ripresa inizia all’insegna di un D’Anna scatenato che prima (3’) impegna Corona, che para anche la ribattuta di Moyano, e poi (6’) colpisce il palo. Dopo varie conclusioni che i due portieri parano, al 14’ con la squadra di casa a nove falli il Sarzana passa in vantaggio grazie a una ripartenza finalizzata da Borsi dopo un tiro parato a D’Anna. La squadra di Biancucci cerca il pareggio esponendosi ai contropiede ospiti. Al 22’ arriva il decimo fallo viareggino con Gomez che para il tiro diretto di Festa. Scampato il pericolo il Cgc riparte alla ricerca del meritato pareggio, anche con i cinque uomini di movimento, senza però riuscire a ottenerlo.

G.A.