Il Centro Porsche torna a vincere. Gil & C. strapazzano il Sandrigo

CENTRO PORSCHE FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Cinquini E., Galbas J., Ipinazar F., Torner, Ambrosio F., Rossi F., Compagno, Gil. All.: Bertolucci A.

TELEA MEDICAL SANDRIGO: Bridge (Cocco C.), Brendolin, Schiavo, Poletto, Miguelez, Ardit, Lazzarotto, Moyano, Ghirardello. All.: Mendo.

Arbitri: Galoppi di Follonica e Nucifero di Viareggio.

Marcatori: Lazzarotto 12’21; Torner 16’21; Galbas 17’17 e 19’47 del primo tempo. Gil 5’27; Cinquini 15’57; Brendolin 17’22; Gil 18’18; Moyano 23’34 e24’54 del secondo tempo.

Note: Pubblico 400 circa con una ventina di tifosi ospiti. Espulsi per 2’ .

Forte dei Marmi – Torna alla vittoria in campionato il Porsche Centre Forte dei che supera per 7-4 (primo tempo 3-1) un buon Sandrigo. Squadre al completo, ma Alessandro Bertolucci porta solo in panchina Ambrosio che ancora risente dell’infortunio patito a Follonica. Monologo rossoblu nei primi minuti con numerosi tiri da tutte le distanze parati da un attento Bridge. Al 9’ salvataggio di Moyano sulla linea e traversa di Gil che al 12’ si presenta solo davanti a Bridge. La parata del portiere argentino innesca la ripartenza di Lazzarotto che porta avanti i veneti. Il Forte continua a attaccare e al 15’ il palo di Gil anticipa il pareggio segnato da Torner con un tiro dalla distanza (16’). Passa 1’ e Galbas regala il vantaggio ai rossoblu sfruttando un assist di Gil. Dopo due parate di Gnata su Brendolin, ancora Galbas cala il tris con un tiro dalla distanza. Al 5’ della ripresa segna Gil dal limite. Al 10’ e 12’ Gnata para su Moyano e al 15’ va in rete Cinquini su bella azione personale. Due minuti dopo Miguelez serve in area Brendolin per il 5-2. Nuova accelerazione dei rossoblu che segnano con Gil (18’) da fuori e, dopo una traversa di Brendolin e un rigore di Rossi fuori (19’), Compagno, ancora da fuori. Nel finale c’è la doppietta di Moyano.

G.A.