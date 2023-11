Il Centro Porsche in vetta: "Ma teniamo i piedi a terra

Forte dei Marmi

Il Centro Porsche Forte dei Marmi si gode il primo posto in classifica, conquistato grazie alla sesta vittoria in altrettante partite di campionato, ottenuta a Montebello. Un 5-1 che ha confermato sia la solidità della formazione allenata da Alessandro Bertolucci, sia una capacità di costruire occasioni da rete straordinaria che ha trovato in Ambrosio (tripletta che lo porta a 19 reti, in testa alla classifica dei marcatori) e Gil (doppietta) i massimi interpreti, ben supportati dal resto di un collettivo in cui tutti sanno fare, e bene, tutto. Logica la soddisfazione del tecnico: "Finalmente, dopo due anni, il Forte torna in testa alla classifica. Sono contento dello sforzo fisico e mentale che hanno fatto i ragazzi in queste due settimane in cui abbiamo giocato tantissimo. Per ora è il giusto premio del grande sacrificio fatto dai ragazzi. Ora abbiamo una settimana per recuperare le forze fisiche e prepararci alla partita di mercoledì prossimo contro il Follonica. Sono veramente felice perchè siamo in testa nonostante una partita ancora da recuperare e anche questo è un segnale importante. Ci tengo però a dire che siamo ancora un cantiere aperto: dobbiamo migliorare sotto certi aspetti e cioè, dare la medesima intensità per tutti i cinquanta minuti e aumentare la fase realizzativa perché creiamo tante occasioni da rete, ma facciamo poche reti in proporzione. Sono però sicuro che presto risolveremo anche questi problemi".

Il calendario, dopo il riposo di domani per gli impegni europei del Follonica, non concede pause: dopo la gara di mercoledì 22, sabato 25 trasferta a Sandrigo; 30 novembre esordio in Champions a Barcelos in Portogallo; domenica 3 al Palaforte contro il Sarzana. Per domenica 10 alle 18 è invece in programma, sulla pista veneta, l’attesa sfida di andata contro i campioni d’Italia del Trissino, seguita dalle ultime due partite del girone d’andata e del 2023 (contro Monza e Grosseto) che definiranno anche la griglia dei quarti di finale di coppa Italia.

G.A.