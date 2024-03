Il Centro Porsche domani sul campo del Sandrigo. Tutti i risultati delle sfide Champions League

Divisa in due parti la 22^ giornata di serie A1: stasera si giocano Giovinazzo-Breganze, Valdagno-Monza, Follonica-Sarzana, Grosseto-Montebello. Domani alle 18 Forte dei Marmi-Sandrigo e Trissino-Lodi. Bassano-Vercelli 10-0 per rinuncia. Risultati dell’ultima giornata dei gironi di Champions League. A: Liceo-Barcellona 2-4, Forte-Barcelos 1-6. B: Calafell-Benfica 0-3, Sporting Reus 3-2. C: Tomar-Lleida 2-1, Trissino-Porto 3-5. D: St Omer-Lodi 0-2, Valongo-Oliveirense 3-8. Classifiche. A: Barcellona 16, Barcelos 11, Forte 4, Liceo 2. B: Benfica 16, Sporting 11, Calafell 5, Reus 3. C: Porto 15, Trissino e Tomar 8, Lleida 2. D: Oliveirense 15, Lodi 10, St Omer 6, Valongo 4. Quarti di finale (14/3 e 11/4): Sporting-Barcellona, Barcelos-Benfica, Lodi-Porto, Trissino-Oliveirense.

Serie B girone D, 6a giornata: Camaiore-Prato 9-8, Castiglione-Cgc 11-3, Spv-Forte 8-1. Classifica: Spv 13; Castiglione 12; Grosseto e Forte 9; Cgc e camaiore 3; Prato 1.