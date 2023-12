Il Centro Porsche c’è. E il Grosseto s’inchina

FORTE DEI MARMI

4

GROSSETO

2

CENTRO PORSCHE FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Cinquini El., Galbas J., Ipinazar F., Torner, Ambrosio F., Rossi, Compagno, Gil. All.: Bertolucci A.

EDILFOX GROSSETO: Català (Sassetti), Saavedra, Rodriguez M., De Oro, Paghi S., Franchi, Cabella, Thiel, Cardella M. All.: Achilli.

Arbitri: Carmazzi di Viareggio e Parolin di Vicenza.

Marcatori. Rossi 16’06"; Rodriguez 18’44" del primo tempo. Franchi 6’03"; Ambrosio 8’08"; Torner 10’38" e 24’56" del secondo tempo.

Note. Pubblico 400 circa con una ventina di tifosi ospiti. Espulsi per 2’ Galbas, Rodriguez.

Forte dei Marmi - Torna alla vittoria (l’undicesima su 12 partite giocate) il Centro Porsche Forte dei Marmi che batte (4-2, primo tempo 1-1) il Grosseto e con un pareggio nel recupero di Monza del 4 gennaio sarebbe campione d’inverno. Squadre al completo e gioco sempre su ritmi sostenuti. I padroni di casa iniziano con tre conclusioni (Galbas al 1’ e 2’, Ipinazar al 4’) parate da Català. Dopo un tiro di Gil al volo parato (6’) arriva la girata di Saavedra controllata da Gnata. Al 10’ rigore per i rossoblu con Català che para il tiro di Torner. Al 14’ De Oro impegna Gnata dal limite e al 16’ Rossi porta in vantaggio il Forte con un rasoterra dal limite. La squadra di Bertolucci continua a creare più occasioni, ma senza capitalizzarle e al 18’ Rodriguez pareggia con un tiro da fuori. Al 19’ traversa di Ambrosio e al 20’ Gnata para il tiro diretto di Thiel (espulso Galbas). Nella superiorità ospite palo di Rodriguez e al 22’ Català ferma Gil solo in contropiede. Inizia bene la ripresa il Grosseto che va in vantaggio al 6’ con Franchi, servito in area da Saavedra. Il Forte si scuote e pareggia all’8’ grazie a un’azione personale di Ambrosio. Due minuti dopo Compagno serve Torner in area che insacca il 3-2. I rossoblu cercano di chiudere la partita, ma il Grosseto regge. Al 16’ Ambrosio mette alto il tiro diretto assegnato per l’espulsione di Rodriguez e in superiorità numerica c’è il palo di Compagno. I versiliesi gestiscono il vantaggio e a 4" dal termine segnano ancor con Torner sfruttando la porta vuota visto che Achilli aveva giocato, senza esito, la carta del quinto uomo di movimento. Per la squadra di Bertolucci tre punti pesanti e pienamente meritati per chiudere bene il 2023. G.A.