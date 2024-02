Il Centro Porsche cala il poker. E conquista la semifinale di Coppa

FORTE DEI MARMI

4

MONTEBELLO

0

CENTRO PORSCHE FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Cinquini E., Galbas J., Ipinazar F., Torner, Ambrosio F., Rossi F., Compagno, Gil. All.: Bertolucci A.

TIERRE CHIMICA MONTEBELLO: Carrion (Nardi), Rossi R., Borgo, Lombardi, Peripolli, Bolla, Loguercio, Cardoso, Zordan, All.: Zini.

Arbitri: Galoppi di Follonica e Hyde di Vicenza.

Marcatori: Torner 9’39"; Gil 15’17" del primo tempo. Ambrosio 1’12"; Galbas 5’35"del secondo tempo.

Note. Pubblico 500 circa. Prima della partita premiato Alessandro Carducci, storico tifoso rossoblu. Espulsi per 2’ Ambrosio, Cardoso.

FORTE DE MARMI - Il Porsche Centre Forte dei Marmi non lascia scampo al Montebello, vince per 4-0 (primo tempo 2-0) e prosegue il cammino in coppa Italia: in semifinale affronterà il Lodi che ha eliminato il Sarzana, sconfiggendo i liguri sulla propria pista per 3-2. Padroni di casa al completo, ospiti privi di Patricio Ipinazar; buona la risposta del pubblico considerato il giorno feriale. Iniziano alla grande i rossoblu che costringono il portiere ospite Carrion a un superlavoro. Nei primi 2’ lo impegnano due volte Galbas e una Ambrosio. A 6’ Galbas in area e all’8’ Ipinazar da fuori trovano sempre pronto Carrion che non può nulla sul tiro di Torner che s’infila sotto la traversa al 9’. Lo stesso Torner impegna altre due volte Carrion che al 13’, dopo il primo tiro degli ospiti parato da Gnata a Loguercio, viene salvato dal palo su tiro di Gil.

È proprio Gil a raddoppiare al 15’ sfruttando magistralmente un passaggio in area di Torner. Al 20’ viene espulso Ambrosio, Gnata para il tiro diretto dell’ex Borgo e il Montebello non si fa pericoloso nei 2’ di superiorità numerica. Al 1’ del secondo tempo Ambrosio riprende in area un tiro parato e segna una rete pesantissima. Al 2’ Loguercio costringe Gnata a quella che sarà la parata più difficile della partita. A 5’ Ambrosio serve Galbas che segna in palleggio aereo l’ultima rete della gara. Continua comunque ad attaccare la squadra di Bertolucci e Carrion continua a salvare la porta ospite. All’11 viene espulso Cardoso, Carrion para il tiro diretto di Ambrosio e in superiorità numerica il Forte colpisce la traversa con Ambrosio e il palo con Rossi. Al 21’ la rete annullata a Compagno (l’arbitro aveva fischiato prima), che sembrava regolare, chiude praticamente la gara, dopo la quale i rossoblu sfilano sotto la tribuna per l’applauso dei propri sostenitori. La final four della coppa Italia 2023/24 (semifinali Forte-Lodi e Trissino-Follonica sabato 23; finale domenica 24 marzo) si giocherà in una sede che sarà decisa nei prossimi giorni. Nella stessa sede e date saranno assegnate anche le coppa Italia di serie A2 (con il Cgc Viareggio), B e femminile. G.A.