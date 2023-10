Il Camaiore valuta il cambio di allenatore

Capolinea per l’avventura di Luca Polzella alla guida tecnica del Camaiore? La strada sembra andare in questa direzione. Ma non è detta ancora l’ultima parola.

La proprietà bluamaranto nelle persone dei fratelli Michele e Norberto Pardini sta valutando ogni aspetto della questione, se cambiare allenatore o no. Dopo la pesantissima sconfitta di domenica per 5 a 1 sul campo del Montecatini l’aria in casa camaiorese si è fatta... irrespirabile. "C’è da capire cosa fare per il bene del Camaiore" glissano dalla dirigenza. Il momento è tra i più difficili della storia recente del club. C’è scoramento all’interno della prima squadra, che finora non ha saputo essere all’altezza della situazione e delle aspettative pre-campionato. Solo una vittoria su dieci gare stagionali tra campionato e coppa è veramente un qualcosa di troppo lontano dalle attese. La squadra in tanti momenti delle partite sin qui disputate si è palesata come fragile. Gli basta poco per crollare. La disfatta in terra termale di domenica è emblematica, con l’attaccante Ba che ha letteralmente massacrato la difesa bluamaranto. Per il Camaiore doveva essere la partita della svolta dopo il pari “incoraggiante” della settimana prima con la Cuoiopelli. E invece è stato preso gol al pronti via. D’Alessandro ha subito pareggiato ma poi è finita in tragedia, per quanto i camaioresi recriminino per un rigore che pareva solare non dato su Kthella che poteva dare il 2-1... e invece l’attaccante è stato ammonito per simulazione e sul ribaltamento di fronte il rigore è stato dato al Montecatini che è ripassato in vantaggio. Poi ad inizio ripresa, sul 3-1, l’espulsione (già seconda stagionale) di Zambarda ha mandato nel caos il Camaiore, che domenica prossima ospiterà la capolista Fratres Perignano. Ma in panchina ci sarà ancora Polzella?

Simone Ferro