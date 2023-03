Il Camaiore non è ancora salvo "Dobbiamo guardarci le spalle"

Non può ancora ritenersi salvo e in posizione di tranquillità il Camaiore che a tre giornate dalla fine della regular season deve guardarsi le spalle, come conferma il tecnico Luca Polzella: "Purtroppo per un intreccio di risultati ci ritroviamo con una classifica che ci deve far stare allerta. Con questa ripresa della San Marco Avenza tra quelle dietro c’è da stare attenti. Ci vogliono ancora dei punti per la matematica salvezza". Le ultime tre partite per i bluamaranto saranno contro il River Pieve tra le mura amiche del Comunale domenica prossima, poi il sempre sentitissimo match con la Massese allo stadio degli Oliveti nel sabato pre-pasquale e infine chiusura casalinga col Montespertoli.

"A Castelfiorentino il pareggio è stato giusto – così Polzella torna sull’1-1 esterno di domenica – anche se, dopo un primo tempo di cui sono stato davvero molto contento, nel secondo tempo non mi è piaciuto affatto l’approccio... e forse lì abbiamo pagato l’assenza per squalifica di Biagini con la sua leadership ed esperienza". La nota positiva è stata l’ennesima segnatura di bomber Silvestro Geraci che è andato a segno per la quarta giornata consecutiva (5 le sue reti nelle ultime 4 gare, con 2 gol su rigore tra cui appunto quello di ieri l’altro che aveva dato il provvisorio 1-0 a Castelfiorentino). Per "Gerry" fanno complessivamente 16 segnature stagionali (13 in campionato e 3 in coppa) che lo confermano come uno degli attaccanti più prolifici e completi del panorama dell’intera Eccellenza Toscana. A livello tattico Polzella, dopo averci vinto col Fratres Perignano, anche in questa domenica ha confermato il modulo 4-3-1-2 (anziché il precedente 4-3-3) ottenendo risposte sempre positive da un "uomo-chiave" come Yuri Amico che sia da braccetto sia da vertice basso del rombo garantisce sempre un rendimento alto: l’ex capitano del Real FQ a Camaiore sta facendo veramente bene da quando è arrivato a dicembre dalla Pro Livorno.