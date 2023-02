"Quando “teoricamente” c’è da “vincere per forza” non è mai semplice". Ecco perché la sfida odierna con l’Armando Picchi nasconde mille insidie per il Camaiore. Lo sa bene il tecnico Luca Polzella, che ha messo in guardia i suoi: "Noi dobbiamo far di tutto per vincere ma il Picchi è vivo e lotta sempre fino all’ultimo secondo. Corrono tanto e hanno giovani brillanti. Non sarà semplice e non dobbiamo lasciare nulla al caso". Tutti a disposizione compreso il difensore mancino Arnaldi che è guarito dalla febbre che gli aveva fatto saltare la trasferta di Certaldo di sabato scorso (dove i bluamaranto si imposero 2-0). All’andata finì 2-2.

Questa 21ª giornata (sesta di ritorno) si è aperta ieri nel girone A d’Eccellenza Toscana coi due anticipi: Cenaia-Pontebuggianese (3-0) e Tuttocuoio-Certaldo (0-1). Oggi Camaiore-Armando Picchi (alle 14.30 al Comunale) sarà diretta da Samuele Guiducci di Firenze.

A livello di formazione si va verso il consueto 4-3-3 coi soliti dubbi legati al ballottaggio tra capitan Viola (che in settimana ha avuto un problemino fisico) e Da Pozzo a centrocampo, dove sono certi del posto Biagini e Amico, e nell’accoppiata giovane 2002-2004 sulla corsia di sinistra bassa e alta. E occhio poi alle quotazioni del duttile D’Alessandro che è in crescita e insidia la titolarità del rientrante Arnaldi per far coppia con Fatticcioni al centro della difesa.

Probabile formazione (4-3-3): 1 Rizzato; 2 T. Ricci, 6 Fatticcioni, 5 Arnaldi (D’Alessandro), 3 Crecchi (Orlandi); 10 Viola (Da Pozzo), 4 Biagini, 8 Amico; 11 Lorenzini, 9 Geraci, 7 Centonze (Manfredi).