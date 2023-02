Il Camaiore a Pontebuggianese prova a ritrovare feeling col gol

Trasferta a Pontebuggianese contro una squadra che ha praticamente gli stessi numeri del Camaiore. I bluamaranto infatti hanno 28 punti, 2 in meno dei pistoiesi che da neopromossi stanno disputando un ottimo campionato. All’andata il Camaiore s’impose 2-0 col rigore di Viola e la rete di Fatticcioni... e Rizzato (che poi finì espulso) parò un penalty a Nardi. Proprio Nardi coi suoi 14 gol fatti sarà lo spauracchio principale per la difesa camaiorese che tuttavia ultimamente ha trovato una certa solidità con due clean-sheet consecutivi. "Vogliamo provare a riprenderci quello che abbiamo lasciato per strada domenica scorsa. In trasferta di recente – dice il tecnico Polzella – stiamo facendo bene e sappiamo che essendoci ancora 27 punti a disposizione nulla è precluso in chiave playoff. La squadra sta bene e lavora sodo ma deve fare di più come fase offensiva generale, diventando più incisiva".

Oggi Pontebuggianese-Camaiore sarà diretta da Simone Giovannini di Prato. Nei bluamaranto mancherà capitan Viola che ha rimediato tre turni di squalifica. In mezzo al campo può sostituirlo Da Pozzo... o D’Alessandro qualora Polzella decidesse di rialzarlo dando spazio ad Arnaldi al centro della difesa in coppia con l’inamovibile Fatticcioni. Poi soliti dubbi sulle quote con l’accoppiata giovane 2002-2004 sulla corsia di sinistra bassa e alta.

Probabile formazione (4-3-3): 1 Rizzato; 2 T. Ricci, 6 Fatticcioni, 5 Arnaldi (D’Alessandro), 3 Crecchi (Orlandi); 10 Da Pozzo (D’Alessandro), 4 Biagini, 8 Amico; 11 Lorenzini, 9 Geraci, 7 Centonze (Manfredi).