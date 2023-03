Il calendario sorride al Seravezza I playoff non sono un miraggio

Finisce con un buon pari esterno il bel marzo del Seravezza Pozzi. Dopo le due vittorie di fila ad Altopascio col Tau e al “Buon Riposo“ col Trestina c’è stato il pareggio 1-1 a Poggibonsi. Considerato che domenica 26 marzo il campionato di Serie D sarà fermo per la Viareggio Cup (che prende il via lunedì prossimo e cui partecipa la Rappresentativa di Serie D) ecco che il Seravezza tornerà in campo soltanto domenica 2 aprile quando ospiterà al “Buon Riposo“ l’Orvietana. Poi il calendario finale per i verdazzurri prevede nelle successive ultime cinque giornate di campionato le gare con Follonica Gavorrano fuori, Flaminia in casa, Sangiovannese in trasferta, derby col GhiviBorgo a Pozzi e chiusura sul campo del Terranuova Traiana. Un calendario che dunque potrebbe ancora permettere ai verdazzurri di coltivare il sogno playoff. La classifica strizza l’occhio alla squadra di Christian Amoroso, che adesso ha ritrovato pure Sorbo al centro della difesa. Inoltre il talento Camarlinghi sta incidendo con giocate decisive fra gol, assist (due nelle ultime due gare) e più in generale per il modo in cui tiene costantemente impegnate le difese avversarie che per fermarlo spesso devono ricorrere al fallo da ammonizione. E poi c’è lui: il re incontrastato del gol. Lorenzo Benedetti. Uno che aggiorna continuamente i suoi spaziali numeri realizzativi. In questa stagione ha già timbrato il cartellino del gol 20 volte (17 in campionato e 3 in coppa). È il capocannoniere del girone E di Serie D coi suoi 17 sigilli.

Al “Lotti“ di Poggibonsi mercoledì, nel 4-2-3-1 ormai caro ad Amoroso, il tecnico ex Real FQ ha fatto debuttare dal primo minuto uno dei giocatori che aveva già avuto nella sua precedente esperienza al Forte Querceta: l’esterno d’attacco classe 2002 Luca Baracchini, partito titolare alto a destra al posto del 2003 Elia Masini (poi subentratogli).