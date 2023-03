Il big match di Romangnano Zebre, settanta biglietti ai tifosi acquistabili solo in prevendita

Domani l’altro in Prima categoria l’attesissimo big-match Romagnano-Viareggio si giocherà al rinnovato “Raffi” di Castagnara con appena 70 biglietti (in sola prevendita) a disposizione della tifoseria viareggina e 130 a quella locale. Il “Raffi“ verrà così inaugurato per la speciale occasione, a pochissimi giorni dal termine dei lavori di rifacimento del manto in erba sintetica.

Malcontento però evidente da parte della tifoseria ospite. Ieri mattina si è tenuto un “tavolo per la sicurezza“ cui hanno preso parte le dirigenze di Romagnano e Viareggio. Alla fine la Questura di Massa Carrara, preso atto delle indicazioni arrivate da Comune e Vigili del Fuoco e una volta effettuato un debito sopralluogo, ha deciso per motivi di sicurezza di non andar oltre il limite consentito di 200 spettatori divisi in 130 ingressi per la tifoseria di casa e 70 agli ospiti.

I 200 biglietti saranno acquistabili unicamente in prevendita. Il Romagnano gestirà quella dei 130 a propria disposizione, il Viareggio quella per i suoi 70.

E domenica la biglietteria del “Raffi“ resterà chiusa. "Si prega di non presentarsi all’ingresso sprovvisti di tagliando – si legge nel comunicato emesso dalla società del Romagnano, che poi prosegue così – esprimiamo tutto il nostro rammarico per non poter consentire l’entrata a tutti gli sportivi di Romagnano in una partita così importante ma dobbiamo attenerci alle disposizioni prese dagli enti preposti per ragione di ordine pubblico. Invitiamo tutti i nostri tifosi a sostenere la squadra e a mantenere un comportamento corretto in quella che per il nostro paese deve essere una grande giornata di festa". A Viareggio intanto non l’hanno presa affatto bene.