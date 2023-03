I viareggini si vestono d’azzurro Sono sei i convocati in nazionale

Ben 6 viareggini anche a questo giro sono stati convocati dal commissario tecnico Emiliano Del Duca per il primo raduno stagionale 2023 della Nazionale italiana di beach soccer. Si tratta dei portieri Leandro Casapieri ed Andrea Carpita (che però è alle prese con un infortunio muscolare patito domenica nel derby Forte dei Marmi-Viareggio di Prima categoria nel calcio a 11) e poi di Luca Bertacca, Tommaso Fazzini e dei fratelli Stefano e Simone Marinai. Il ritiro è iniziato lunedì e finirà oggi, al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Dei 6 beacher in questione 3 sono giocatori del Viareggio Beach Soccer (Carpita, Fazzini e Bertacca... oltre che del Viareggio Calcio) e 3 del Pisa Beach Soccer (Casapieri e i due Marinai... con Simone che è appena approdato in nerazzurro dopo 12 anni da capitano bianconero). È iniziata dunque la stagione della Nazionale azzurra, attesa da un anno che si prospetta ricco di impegni per l’ItalBeach che dal prossimo maggio scenderà in campo per le qualificazioni al Mondiale Fifa, per i Giochi Olimpici Europei di Cracovia e per le qualificazioni europee. Ad agosto sarà poi la volta degli Anoc World Beach Games a Bali e poi della fase finale del Campionato Europeo mentre a settembre la squadra del c.t. Del Duca (che dal 2018 è alla guida della Nazionale di beach soccer) sarà di scena a Creta per i Giochi del Mediterraneo. A novembre infine è in programma l’ultimo appuntamento della stagione coi Mondiali 2023.

Questi sono i 16 giocatori chiamati per questo 1° stage: portieri Carpita, Casapieri e Paterniti; difensori Bertacca, Miceli e Shalabi; esterni Alla, D’Agostino, Fazzini, Simone Marinai, Stefano Marinai, Sanfilippo; attaccanti Giordani, Racaniello, Sciacca e Zurlo. Il grande assente è il bomber viareggino Gabriele Gori (appena passato dal Catania al Pisa) che sta rimettendosi in forma dopo il grave infortunio.