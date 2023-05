I trionfi di Nicoletti e Gemignani

Paul Nicoletti in campo maschile e Jessica Gemignani del Tc Garfagnana hanno vinto il torneo di tennis di quarta categoria svoltosi sui campi del Tennis Raffaelli di Forte dei Marmi. Al di là della bella risposta del numero dei partecipanti, c’è da sottolineare le belle prestazioni dei tesserati di casa: fra le ragazze Beatrice Bellucci è infatti arrivata ai quarti di finale e molto spettacolare è stato il derby in semifinale fra Victoria Malinoska e Alessia Maggi, vinto da quest’ultima al super tie-break finale dopo oltre due ore di tennis davvero di ottimo livello. Alessia si è poi arresa in finale a Jessica Gemignani.

In campo maschile il torneo di Paul Nicoletti - dopo l’eliminazione a sorpresa della testa di serie numero 1 Michele Pierini - è stata una cavalcata vittoriosa trovando in finale l’atleta di casa Giampaolo Giannecchini, sconfitto per 2-0 (6-4, 6-0). L’attività del tennis Raffaelli di Forte dei Marmi prosegue con una serie di tornei e iniziative estive.