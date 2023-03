I pareggi di Real FQ e Seravezza. Le zebrette sbancano Massa, cade il Pietrasanta

Nazionale. Un pareggio per parte. Il Seravezza fa 1-1 contro la Bagnolese, mentre il Real Forte Querceta fa 2-2 contro il Carpi con i centri di Toma e Colombo.

Classifica: Tau 60; Ravenna 49; Forlì 43; Seravezza, Salsomaggiore e Corticella 40; Samm. 32; Bagnol. 31; Correggese 30; Carpi 27; Riccione 25; Lentigione 20; Real 17; Ghivi 16; Mezz. 13.

Regionale. Prosegue il bel momento del Capezzano Pianore che batte 3-2 il Castelnuovo Garfagnana. Alla doppietta di Boselli si aggiunge il singolo di Lampitelli. “Ci siamo complicati le cose da soli” assicura Gianluca Di Cola. Cade invece 5-3 il Lido contro la Don Bosco Fossone e a nulla serve il doppio vantaggio di Scognamiglio. “Siamo in momento di stanca, dopo una lunga rincorsa - spiega Luigi Troiso -, playoff alla portata”.

Classifica: San Giuliano 54; Capezzano Pianore 49; Camaiore 45; Lido di Camaiore 44; Don Bosco Fossone 41; Pescia e Folgor Marlia 41; Atletico Lucca 38, Larcianese 34; Monsummano 33; Montecatini 30; Capostrada 29; Castelnuovo Garfagnana 27; Lunigiana-Pontremolese 26; Prato 2000 19; San Filippo 6.

Provinciale. Prosegue la marcia del Forte che strapazza 5-0 lo Stiava. A referto Fani 2, Mosti, Capecchi e Alberti. Rimane scarantico Lorenzo Cortopassi: “Ancora non possiamo brindare anche se manca poco”. Vince anche il Viareggio che sbanca Massa con Fantinato e Lombardi. Finale 2-0. “Successo meritato” sottolinea Valerio Fommei. L’Academy Qm Massarosa supera 2-1 L’Academy Lucca con Ferrante e Cotza. “Vogliamo chiudere in bellezza” dice Daniele Maiolani. Cade 4-3 il Pietrasanta contro il Romagnano. Sotto 2-0, Sancredi con una doppietta riequilibria e non basta il momentaneo 3-3 siglato da Guidotti. “Partita sfortunata” dice Stefano Manfredi.

Classifica: Forte 59; Montignoso 54; Viareggio 49; Qm Massarosa 48; Pietrasanta 46; Ricortola 43; Romagnano 40; Massese 32; Stiava 19; Serricciolo 17; Academy Lucca 16; Sant’Alessio 14; San Macario Oltreserchio 6; Villafranchese 4.

Sergio Iacopetti