Hockeymercato

La serie A1 202324 proporrà molte formazioni sensibilmente rinnovate. In Toscana, il Follonica del confermato Silva sembra limitare i movimenti alla partenza di Cancela, che tornerebbe in Spagna, al Liceo, rimpiazzato dall’arrivo del capocannoniere della A2 Federico Buralli (Castiglione). Maggiori le novità del Grosseto che avrà ancora Michele Achilli in panchina. Il portiere Menichetti chiude la propria carriere par motivi di lavoro, sostituito dallo spagnolo Català (Sandrigo) che approda in Maremma insieme al tedesco Thiel. In partenza l’inglese Mount che passa alla Sanjoanense in Portogallo e l’argentino Nacevich che dovrebbe tornare in patria.

Al Sarzana del confermato Paolo De Rinaldis in arrivo il campione del mondo under 20 Olmos, mentre Alonso è approdato al Camaiore in A2. Il Trissino sostituisce Alessandro Bertolucci con il tecnico della Sanjoanense Tiago Silva. In arrivo Reinaldo Garcia, fuoriclasse del Porto campione d’Europa. Si parla anche dello scambio di portieri con il Valdagno con Bruno Sgaria che approderebbe fra i campioni d’Italia e Bovo, vice di Zampoli (anche lui dato in uscita) che farebbe il tragitto inverso. A Lodi, dove prosegue il rapporto con Bresciani, Nadini (Valdagno) sostituirà Nicolas Barbieri, passato al Bassano. Il tecnico delle giovanili giallorosse Luca Giaroni passa a guidare il ripescato (in A2) Seregno.

Restando in Lombardia, il Monza di Colamaria ha già completato i propri movimenti: i partenti Tornè (che rientra in Spagna), Ardit (Sandrigo) e Lanaro (Breganze), sono stati sostituiti dall’argentino Bielsa, Uva (Scandiano) e Elia Petrocchi (Vercelli). Un’occhiata alle neopromosse: il Breganze punta sull’esperienza di Mattia Cocco (Valdagno) e su Posito (Montecchio); il Giovinazzo dovrebbe affiancare a Mura un altro argentino, Clavet, mentre Santeramo piacerebbe al Cgc.

G.A.